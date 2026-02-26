Prev
Wife ની સાથે મળી પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં કરો રોકાણ, દર મહિને થશે બમ્પર કમાણી

Post Office Investment: પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ પર 7.4 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે. આ સ્કીમમાં તમારે માત્ર એક વખત પૈસા જમા કરવાના હોય છે, ત્યારબાદ દર મહિને ફિક્સ વ્યાજ મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:32 AM IST
  • પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના કરાવશે જોરદાર કમાણી
  • એકવાર રોકાણ કરી દર મહિને થશે કમાણી
  • 7.4 ટકાના દરે મળશે આકર્ષક વ્યાજ

Post Office Saving Schemes: પોસ્ટ ઓફિસ પોતાના ગ્રાહકો માટે અનેક સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આ સેવાઓ હેઠળ પોસ્ટ ઓફિસમાં સામાન્ય બચત ખાતાની સાથે-સાથે આરડી, ટીડી, એમઆઈએસ, પીપીએફ, કિસાન વિકાસ પત્ર સહિત ઘણા ખાતા ખોલવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસની એક એવી યોજના વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેમાં તમે તમારા પત્ની કે પરિવારના કોઈ અન્ય સભ્યની સાથે મળી શરૂ કરાવી શકો છો અને દર મહિને કમાણી કરી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસની MIS (મંથલી ઇનકમ સ્કીમ) દ્વારા આ સંભવ છે.

MIS પર મળી રહ્યું છે 704 ટકા વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (MIS) પર 7.4 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ મળી રહ્યું છે. આ સ્કીમમાં તમારે માત્ર એક વખત પૈસા જમા કરવાના હોય છે, ત્યારબાદ તમને 5 વર્ષ સુધી દર મહિને વ્યાજ મળે છે. જો તમે આ સ્કીમમાં તમારા પત્ની કે અન્ય સભ્યની સાથે મળી ખાતું ખોલાવો છો તો તમને દર મહિને મહત્તમ 9250 રૂપિયા સુધીનું ફિક્સ વ્યાજ મળી શકે છે. મહત્વનું છે કે આ યોજનામાં સરકારની ગેરંટી સાથે રિટર્ન મળે છે.

MIS માં દર મહિને 9250 સુધીની થઈ શકે છે કમાણી
પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં માત્ર 1000 રૂપિયાના રોકાણ સાથે ખાતું ખોલાવી શકાય છે. આ યોજનામાં સિંગલ અને જોઈન્ટ, બંને પ્રકારના એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે. સિંગલ એકાઉન્ટમાં મહત્તમ 9 લાખ જમા કરી શકાય છે, જ્યારે સંયુક્ત ખાતામાં મહત્તમ 15 લાખ રૂપિયા જમા કરી શકાય છે. પોસ્ટ ઓફિસની એમઆઈએસ યોજનામાં જોઈન્ટ ખાતામાં ત્રણ લોકોના નામ સામેલ કરી શકાય છે. જો તમે આ સ્કીમમાં સંયુક્ત ખાતામાં પત્ની સાથે મળી 15 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો તમને દર મહિને 9250 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ મળશે.

પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતું હોવું જરૂરી
આ યોજના હેઠળ મળનાર વ્યાજના પૈસા સીધા તમારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. મેચ્યોરિટી બાદ તમારા રોકાણની બધી રકમ તમારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાં એમઆઈએસ ખાતું ખોલાવવા માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે.

 

