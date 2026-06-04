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મફત વીજળી સાથે કમાણીની તક! સરકારની આ સ્કીમ લાઈટ બિલમાંથી આપશે આઝાદી, જાણો

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: પીએમ સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજનાથી દેશના 17 લાખથી વધુ પરિવારોના લાઈટ બિલ શૂન્ય થયા છે. આ સ્કીમ હેઠળ દર મહિને 300 યુનિટ ફ્રી વીજળી મળે છે. સાથે જ વધારાની વીજળી ગ્રીડને વેચીને ગ્રાહકો અત્યાર સુધીમાં 421 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી ચૂક્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 04, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:23 PM IST
મફત વીજળી સાથે કમાણીની તક! સરકારની આ સ્કીમ લાઈટ બિલમાંથી આપશે આઝાદી, જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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