/મફત વીજળી સાથે કમાણીની તક! સરકારની આ સ્કીમ લાઈટ બિલમાંથી આપશે આઝાદી, જાણો

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: મોદી સરકારની એવી ઘણી યોજનાઓ છે જેનો સીધો લાભ સામાન્ય લોકોને મળી રહ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો લાભ 10 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને આપવામાં આવી રહ્યો છે. આવી જ રીતે પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજના દ્વારા પણ લોકો લાભ મેળવી રહ્યા છે. આ યોજનામાં તમે માત્ર મફતમાં વીજળીનો વપરાશ જ નહીં કરી શકો, પરંતુ વીજળી વેચીને કમાણી પણ કરી શકો છો.
શું છે સરકારનો પ્લાન?
કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીને વિશ્વાસ છે કે, પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજના હેઠળ ડિસેમ્બર સુધીમાં 75 લાખ ઘરોની છત પર સોલાર યુનિટ (રૂફટોપ સોલાર) લગાવવાનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લેવામાં આવશે. હાલમાં આ યોજના હેઠળ અંદાજે 41 લાખ ઘરોમાં સોલાર પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવ્યા છે.
સરકારે ફેબ્રુઆરી 2024માં 75,021 કરોડ રૂપિયાના બજેટ સાથે આ યોજનાની શરૂઆત કરી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, "આ યોજના દેશના ઉર્જા ક્ષેત્રમાં ઝડપથી પરિવર્તન લાવી રહી છે અને બે વર્ષમાં 40 લાખથી વધુ પરિવારો આની સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે 65 લાખથી વધુ અરજીઓ પ્રક્રિયા હેઠળ છે અને આગામી સાત મહિનામાં 75 લાખ ઘરોનો લક્ષ્યાંક મેળવવાની દિશામાં ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ખાસ કરીને ઓછી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા પરિવારોને આ યોજનાનો વધુ લાભ મળશે.
કેન્દ્રીય મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારી ઇમારતો પર સોલાર યુનિટ લગાવવાનો 80 ટકા લક્ષ્યાંક પૂરો થઈ ગયો છે અને અત્યાર સુધીમાં 53,874 ઇમારતોમાં કુલ 855 મેગાવોટની ક્ષમતા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ યોજના શરૂ થયા પહેલા જ્યાં દર મહિને લગભગ 7,000 રૂફટોપ સોલાર લગાવવામાં આવતા હતા, હવે તે સંખ્યા વધીને ત્રણ લાખથી વધુ થઈ ગઈ છે. આ સાથે મે 2026માં રેકોર્ડબ્રેક 3.16 લાખ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી હતી.
યોજનાની વિગતો શું છે?
આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય એક કરોડ ઘરોમાં રૂફટોપ સોલાર લગાવીને દર મહિને 300 યુનિટ સુધી મફત વીજળી પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના હેઠળ બે કિલોવોટ સુધીની સોલાર સિસ્ટમ પર 60 ટકા અને બે થી ત્રણ કિલોવોટ વચ્ચેની ક્ષમતા પર વધારાની 40 ટકા કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાય (સબસિડી) આપવામાં આવે છે. મહત્તમ ત્રણ કિલોવોટ સુધી સબસિડીનો લાભ મળે છે.
આ યોજના અપનાવ્યા પછી 17 લાખથી વધુ પરિવારોનું વીજળી બિલ શૂન્ય થઈ ગયું છે, જ્યારે ગ્રાહકોએ વધારાની વીજળી ગ્રીડને વેચીને 421 કરોડ રૂપિયાથી વધુની આવક મેળવી છે. યોજના હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 22,750 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સબસિડી આપવામાં આવી છે, જેમાં માત્ર મે 2026માં જ 2,743 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે.