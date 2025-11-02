Prev
દરેક શેર પર 130 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ, શું તમારી પાસે છે આ કંપનીના શેર? જાણો રેકોર્ડ ડેટ

Dividend Stock: ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સોફ્ટવેર લિમિટેડના રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. કંપનીએ તેના પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર ₹130 નું ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 02, 2025, 02:50 PM IST

Dividend Stock: શેર બજારમાં રોકાણકારોને કમાણી માત્ર શેરની કિંમત વધવાથી જ થતી નથી, પરંતુ કંપનીઓ તરફથી આપવામાં આવતા ડિવિડન્ડથી પણ સારી કમાણી થાય છે. ડિવિડન્ડ શેર પર દાવ લગાવનારા ઈન્વેસ્ટરો માટે સારા સમાચાર છે. હકીકતમાં ઓરેકલ કોર્પોરેશનની સબ્સિડિયરી કંપની ઓરેકલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસેસ સોફ્ટવેર લિમિટેડ (OFSS) એ કારોબારી વર્ષ 2025-2026 માટે 130 રૂપિયા પ્રતિ ઇક્વિટી શેરના ફાઈનલ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. આ ડિવિડન્ડ 5 રૂપિયા પ્રતિ શેરની ફેસ વેલ્યુ પર 2600 ટકા બરાબર છે.

જાણો ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ?
કંપનીના એક્સચેન્જ ફાઈનલ પ્રમાણે બોર્ડે ફાઇનલ ડિવિડન્ડને મંજૂરી આપી છે. આ માટે સોમવાર 3 નવેમ્બર, 2025ના રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરવામાં આવી છે. એટલે કે આ દિવસે જે રોકાણકારોના નામ કંપનીની ઓર્ડર બુકમાં રહેશે તેને ડિવિડન્ડનો લાભ મળશે. ડિવિડન્ડ પર કંપની આ વખતે લગભગ 819.66 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવા જઈ રહી છે.

ડિવિડન્ડ 15 નવેમ્બર, 2025, શનિવાર અથવા તે પહેલાં ચૂકવવામાં આવશે. એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, "બોર્ડે નિર્ણય લીધો છે કે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ શનિવાર, 15 નવેમ્બર, 2025, 3 નવેમ્બર, 2025, સોમવારના રોજ કામકાજના અંતે કંપનીના સભ્યોની યાદીમાં જે શેરધારકોના નામ દેખાય છે તેમને શનિવાર, 15 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ અથવા તે પહેલાં ચૂકવવામાં આવશે."

ડિવિડન્ડ આપતી રહે છે કંપની
ઓરેકલ એક એવી કંપની છે, જેણે સમય-સમય પર પોતાના રોકાણકારોને ડિવિડન્ડથી કમાણીની તક આપી છે. આ વર્ષે મેમાં કંપનીએ દરેક શેર પર 265 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. આ પહેલા 2024મા દરેક શેર પર 240 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે ડિવિડન્ડથી થનારી કમાણી પર ટેક્સ લાગે છે. જો કોઈ કંપની ડિવિડન્ડ આપે છે તો તે આવક પર આવકવેરા સ્લેબ પ્રમાણે ટેક્સ લાગે છે. કંપનીઓ ડિવિડન્ડ આપવા સમયે 10 ટકા TDS કાપીને ચુકવણી કરી છે. પાન કાર્ડ ન હોવાની સ્થિતિમાં તે 20 ટકા કપાઈ છે.

સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું પ્રદર્શન
નાણાકીય વર્ષ 2026 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં, ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસે ₹1,789 કરોડની આવક હાંસલ કરી, જે વર્ષ-દર-વર્ષ 7% નો વધારો દર્શાવે છે. ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરની સરખામણીમાં ચોખ્ખો નફો 5% ઘટીને ₹546 કરોડ થયો. પ્રોડક્ટ બિઝનેસ આવક 7% વધીને ₹1,623 કરોડ થઈ. સર્વિસ બિઝનેસ આવક પણ 6% વધીને ₹166 કરોડ થઈ.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

