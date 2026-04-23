આ આઈટી કંપની આપશે ₹270 નું ડિવિડન્ડ, 7 મે રેકોર્ડ ડેટ, શું તમારી પાસે છે શેર?

Oracle Financial Services Software એ નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે રોકાણકારોને 270 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. માર્ચ ક્વાર્ટરના પરિણામ કંપની માટે શાનદાર રહ્યું છે. કંપનીના રેવેન્યુ અને પ્રોફિટ બંનેમાં વધારો થયો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:35 PM IST
આઈટી સેક્ટરની કંપની Oracle Financial Services Software ના સ્ટોકમાં ગુરૂવારે જોરદાર તેજી જોવા મળી છે. કંપનીના સ્ટોકમાં 9 ટકાની રેલી આવી, જેનાથી સ્ટોક 8887 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યો હતો. આ તેજીનું કારણ કંપનીએ રોકાણકારો માટે કરેલી એક જાહેરાત છે. કંપનીએ રોકાણકારો માટે દરેક એક શેર પર 270 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ આ જાહેરાત પોતાના ક્વાર્ટરના પરિણામ સાથે કરી, જેમાં કંપનીના રેવેન્યુ અને પ્રોફિટ બંનેમાં વધારો થયો છે.

કંપનીએ કરી બમ્પર ડિવિડન્ડની જાહેરાત
કંપનીના બોર્ડે નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે દરેક શેર પર 270 રૂપિયાના બીજા વચગાળાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. દરેક શેરની ફેસ વેલ્યુ 5 રૂપિયા છે. કંપનીએ 7 મે 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે, એટલે કે આ તારીખ કે તે પહેલા શેર રાખનાર રોકાણકારો ડિવિડન્ડ મેળવવા પ્રાપ્ત હશે. અંતિમ ડિવિડન્ડની ચુકવણી શેરધારકોને 21 મે કે તે પહેલા કરવામાં આવશે.

કંપનીનું ક્વાર્ટર પરિણામ
ચોથા ક્વાર્ટરમાં કંપનીને 841.7 કરોડ રૂપિયાનો નેટ પ્રોફિટ થયો, જે પાછલા વર્ષના સમયગાળાના 644 કરોડ રૂપિયાથી 30 ટકા વધુ છે. પાછલા ક્વાર્ટરની તુલનામાં નફામાં 38 ટકાનો વધારો થયો છે. આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું રેવેન્યુ 2065.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યું, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 20 ટકા વધુ છે.

કંપનીનું સેક્ટોરલ પરફોર્મંસ
કંપનીના મુખ્ય બે સેક્ટર છે, પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ. ચોથા ક્વાર્ટરમાં પ્રોડક્ટ બિઝનેસે 1871 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 21 ટકા વધુ છે. સર્વિસ બિઝનેસમાંથી 194 કરોડ રૂપિયાનું રેવેન્યુ આવ્યું જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં 11 ટકા વધુ છે.

કંપનીના એમડીએ શું કહ્યું?
કંપનીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સીઈઓ મકરંદ પદાલકરે કહ્યુ કે કંપની સારૂ પ્રદર્શન કરી રહી છે, કારણ કે તેની ક્લાઉડ સેવાઓ અને એઆઈ-આધારિત સમાધાકોની ભારે માંગ છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ માંગ વિશેષ રૂપથી બેન્કિંગ અને નાણાકીય કંપનીઓમાંથી આવી રહી છે, જેનાથી કંપનીને વિકાસ કરવામાં મદદ મળી રહી છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

