7 મે સુધી ખરીદી લીધો આ શેર તો દરેક સ્ટોક પર 270 રૂપિયા આપશે કંપની, નોટ કરો નામ
ઓરેકલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિઝે 270 રૂપિયાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. જો તમે પણ ડિવિડન્ડ શેર પર કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો 7 મે 2026 રેકોર્ડ ડેટ છે. કંપનીના નફામાં 31 ટકાનો વધારો થયો છે અને તેની ભવિષ્યની યોજનાઓ સંપૂર્ણ રીતે એઆઈ અને ક્લાઉડ પર આધારિત છે.
શેર બજારમાં રોકાણ કરનાર માટે એક સારા સમાચાર છે. દિગ્ગજ આઈટી અને બેન્કિંગ સોફ્ટવેર કંપની ઓરેકલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસ (Oracle Financial Services) એ પોતાના શેરધારકોની મોજ કરાવી દીધી છે.
કંપનીએ ન માત્ર પોતાના Q4 પરિણામ રજૂ કર્યાં છે, પરંતુ એક મોટા ડિવિડન્ડની પણ જાહેરાત કરી છે. જો તમે પણ તેનો ફાયદો ઉઠાવવા ઈચ્છો છો તો તમારી પાસે માત્ર 7 મે સુધીનો સમય છે. આવો સમજીએ આ સમાચારનું ગણિત અને કંપનીની ભવિષ્યની તૈયારી.
દરેક શેર પર 270 રૂપિયાની કમાણી
ઓરેકલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસના બોર્ડે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે પોતાના રોકાણકારોને 270 રૂપિયા પ્રતિ ઇક્વિટી શેરનું બીજુ વચગાળાનું ડિવિડન્ડ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ કોઈ સામાન્ય રકમ નથી, ખાસ કરી જ્યારે શેરની ફેસ વેલ્યુ માત્ર 5 રૂપિયા હોય. કંપની પોતાની કમાણીનો મોટો હિસ્સો વફાદાર શેરધારકોની સાથે વેચી રહી છે.
દરેક એક શેર પર 270 રૂપિયા રોકડ મળશે. આ ડિવિડન્ડનો લાભ તેને મળશે જેની પાસે 7 મે 2026 (ગુરૂવાર) સુધી કંપનીના શેર હશે. 7 મેએ બિઝનેસ ખતમ થવા સુધી તમારૂ નામ કંપનીના રજીસ્ટર કે ડિપોઝિટરી રેકોર્ડમાં છે ત્યારે તમારા ખાતામાં પૈસા આવશે.
|વિગત
|જાણકારી
|ડિવિડન્ડનો પ્રકાર
|બીજુ વચગાળાનું ડિવિડન્ડ (FY 2025-26)
|ડિવિડન્ડ રકમ
|₹270 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર
|શેરની ફેસ વેલ્યુ
|₹5 પ્રતિ શેર
|રેકોર્ડ ડેટ
|7 મે 2026 (ગુરૂવાર)
|TDS નો દર (PAN લિંક હોવા પર)
|10% (નિવાસી વ્યક્તિઓ માટે)
|TDS નો દર (PAN લિંક ન હોવા પર)
|20% (હાઈ દર)
|TDS છૂટની મર્યાદા
|જો કુલ ડિવિડન્ડ ₹10,000થી ઓછું છે (નિવાસી વ્યક્તિઓ માટે)
|દસ્તાવેજ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ
|7 મે, 2026, સાંજે 5:00 કલાક સુધી
|ચુકવણીનું માધ્યમ
|માત્ર ઈલેક્ટ્રિક મોડ (બેંક ખાતું ફરજીયાત)
ડિવિડન્ડ માટે આ શરતો પુરૂ કરવી જરૂરી
પૈસા સીધા બેંક ખાતામાં આવે તે માટે કેટલાક કામ કરવા જરૂરી છે. સેબીના નવા નિયમ પ્રમાણે હવે ચેકથી ચુકવણી થતી નથી, બધુ ડિજિટલ છે. ખાતરી કરો કે તમારા ડીપી (Depository Participant) ની પાસે તમારી બેંકની અપડેટેડ જાણકારી હોય.
યાદ રાખો કે ડિવિડન્ડથી થનારી કમાણી પર ટેક્સ લાગે છે. કંપની ચુકવણી પહેલા ટીડીએસ કાપશે. સૌથી જરૂરી છે કે તમારૂ પાન કાર્ડ આધાર સાથે લિંક હોવું જોઈએ. જો તે નહીં હોય તો કંપની 20 ટકા ટેક્સ કાપશે. જો તમને વર્ષમાં કુલ ડિવિડન્ડ ₹5,000 થી ઓછું મળે છે તો નિવાસી વ્યક્તિઓ માટે કોઈ ટીડીએસ કાપવામાં આવશે નહીં.
