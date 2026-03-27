Petrol Price: પેટ્રોલની મૂળ કિંમત 55 રૂપિયા, ગ્રાહકો ચુકવે છે 95-100 રૂપિયા, જાણો વચ્ચેના 45 રૂપિયા ક્યાં જાય છે
પેટ્રોલ અને ડીઝલ આજે રોજિંદા જીવનનો હિસ્સો બની ગયા છે. લોકો દરરોજ પોતાના વાહનોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવતા હોય છે. વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં પેટ્રોલની કિંમત 95-96 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જોવા મળી રહી છે. પરંતુ જો મૂળ કિંમતની વાત કરવામાં આવે તો માત્ર 55-56 રૂપિયા છે, ત્યારે ગ્રાહકો પહોંચતું પેટ્રોલ કેમ મોંઘુ થઈ જાય છે? તમે પણ જાણો તેની પાછળનું ગણિત...
- ભારતમાં ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ નક્કી કરે છે ફ્યુલની કિંમત
- પેટ્રોલ-ડીઝલ પર રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર લગાવે છે ટેક્સ
- મૂળ કિંમત પર અન્ય ખર્ચ અને ટેક્સ સામેલ થતાં વધી જાય છે ફ્યુલની કિંમત
Trending Photos
Petrol-Diesel: ઈરાન યુદ્ધ બાદ વિશ્વમાં તેલનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ અને એલપીજી ગેસની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. ભારતમાં પણ આ એનર્જી સંકટની અસર લોકો પર વધુ ન પડે તે માટે સરકારે ઘણા નિયમો નક્કી કર્યાં છે. વર્તમાનમાં ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો પેટ્રોલની કિંમતો લગભગ 95-100 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જોવા મળી રહી છે. પરંતુ હકીકતમાં પેટ્રોલની મૂળ કિંમત 55-56 રૂપિયા પ્રતિ લીટર આસપાસ છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ 94..47 રૂપિયા પ્રતિ લિટર જ્યારે ડીઝલ 90.14 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલની મૂળ કિંમત?
વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં પેટ્રોલની મૂળ કિંમત 55-58 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલની મૂળ કિંમત 58-60 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. પરંતુ આ પેટ્રોલના એક લીટર માટે ગ્રાહકો 95-100 રૂપિયા ચુકવી રહ્યાં છે. જ્યારે પેટ્રોલ 90-94 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મળી રહ્યું છે. ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની મૂળ કિંમત તો ઓછી છે પરંતુ ગ્રાહકો કેમ વધારે ભાવ ચુકવી રહ્યાં છે. ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા ચાલી રહી છે. ઈરાને હોર્મુંઝ ખાડી બંધ કરી દેતાં વિશ્વભરને અસર પહોંચી છે. ફિલિપિન્સે તો ઉર્જા કટોકટી જાહેર કરી છે.
એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટી છતાં તમને નહીં મળે લાભ
આજે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણના જણાવ્યાં મુજબ વેસ્ટ એશિયા સંકટ જોતા ઘરેલુ વપરાશ માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર કેન્દ્રીય એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરાયો છે. તેનાથી ગ્રાહકોને ભાવમાં વધારાથી સુરક્ષા મળશે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ હંમેશા એ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે નાગરિકોને જરૂરી સામાનની આપૂર્તિ અને ભાવમાં થનારા ઉતાર ચડાવથી બચાવવામાં આવે. સીતારમણે વધુમાં કહ્યું કે ડીઝલની નિકાસ પર પ્રતિ લિટર 21.5 રૂપિયા અને ATF પર પ્રતિ લિટર 29.5 રૂપિયા ડ્યૂટી લગાવવામાં આવી છે. તેનાથી ઘરેલુ વપરાશ માટે આ ઉત્પાદનોની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થઈ શકશે. આ અંગે સંસદને જાણકારી આપવામાં આવી છે.
ઉદાહરણથી સમજો
પેટ્રોલની મૂળ કિંમત (પ્રતિ લીટર)- 55-58 રૂપિયા
સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ- 19.90 રૂપિયા
ડીલર કમિશન- 3.80 રૂપિયા
રાજ્યનો વેટ- 15 રૂપિયા
અન્ય ખર્ચ - 6 રૂપિયા
પેટ્રોલની વેચાણ કિંમત 95-96 રૂપિયા
જાણો પેટ્રોલ પર ક્યા પ્રકારના લાગે છે ટેક્સ
ભારતીય ઓયલ કંપનીઓ કાચા તેલની પ્રોસેસ કરી તેમાંથી પેટ્રોલ-ડીઝલ સહિત અન્ય ફ્યુલને અલગ પાડે છે. ત્યારબાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલની પ્રતિ લીટર મૂળ કિંમત નક્કી થાય છે. આ કિંમત નક્કી થયા બાદ તેના પર વિવિધ પ્રકારના ટેક્સ લાગે છે. જેમાં કેન્દ્ર સરકારની એક્સાઇઝ ડ્યુટી સાથે રાજ્યનો ટેક્સ (વેટ) લાગે છે. ત્યારબાદ તેમાં ડીલરનું કમિશન અને ટ્રાન્સપોર્ટ્રેશન ખર્ચ સામેલ કરી પેટ્રોલ અને ડીઝલની વેચાણ કિંમત નક્કી થાય છે.
ગ્રાહકો સુધી પહોંચતા વધી જાય છે ભાવ
એટલે કે ઓયલ કંપનીઓ દ્વારા કાચા તેલની પ્રોસેસથી લઈને જ્યારે ગ્રાહકો પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ કે ડીઝલ ભરાવવા જાય છે ત્યાં સુધી અનેક વસ્તુ તેમાં સામેલ થઈ જાય છે. પેટ્રોલની મૂળ કિંમત પર વિવિધ પ્રકારના ટેક્સ લાગ્યા બાદ તેની કિંમત વધી જાય છે. મહત્વનું છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો જીએસટી હેઠળ આવતી નથી. તેથી કેન્દ્ર સરકાર એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને રાજ્ય સરકાર વેટ લગાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે