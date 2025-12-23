Prev
OYOના IPOની રાહ પૂરી થઈ! બોર્ડે આપી ₹6,650 કરોડ એકત્ર કરવાની મંજૂરી


OYO IPO: વધુ એક IPO માટે તૈયાર રહો. Oyoની પેરેન્ટ કંપની Prismના બોર્ડે IPOને મંજૂરી આપી છે. બોર્ડે નવા ઇશ્યૂ દ્વારા 6,650 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની મંજૂરી આપી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:44 PM IST

OYO IPO: કંપનીએ હવે આ IPO માટે SEBIને અરજી કરવી પડશે. Prismની EGM 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાઈ હતી.

બોનસ શેરને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી 

કંપનીના બોર્ડે બોનસ શેર જાહેર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 19 શેર ધરાવતા રોકાણકારોને એક બોનસ શેર મળશે. આ બોનસ ઇશ્યૂ માટેની રેકોર્ડ તારીખ 5 ડિસેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી હતી.

કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો

FY2025 દરમિયાન Prismએ 62 બિલિયન રૂપિયાની આવક ઉભી કરી. કંપનીનો EBITDA વાર્ષિક ધોરણે 27 ટકા વધ્યો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ઓયોનો નફો (કર પછી) ₹200 કરોડ હતો. એક અહેવાલ મુજબ, ઓયોના સ્થાપક રિતેશ અગ્રવાલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા ઇમેઇલમાં આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ઇમેઇલ મુજબ, કંપનીનો નફો વાર્ષિક ધોરણે બમણાથી વધુ થયો છે. એક વર્ષ પહેલાના સમાન ક્વાર્ટરમાં, કંપનીનો નફો 87 કરોડ રૂપિયા હતો.

આવક

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ઓયોની આવક ₹2019 કરોડ હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 47 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. એક વર્ષ પહેલાના સમાન ક્વાર્ટરમાં, કંપનીની આવક ₹1371 કરોડ હતી. એપ્રિલથી જૂન 2026ના સમયગાળા માટે કંપનીનું ગ્રોસ બુકિંગ મૂલ્ય ₹7227 કરોડ હતું. ગયા વર્ષે, સમાન સમયગાળા માટે ગ્રોસ બુકિંગ મૂલ્ય ₹2966 કરોડ હતું. એટલે કે વાર્ષિક ધોરણે GVVમાં 144 ટકાનો વધારો થયો છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

