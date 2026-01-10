Prev
IPO લઈને આવી રહી છે પેઇન્ટ બનાવતી કંપની, મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર સાથે છે કનેક્શન

Upcoming IPO: આ કંપની આગામી નાણાકીય વર્ષમાં પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) દ્વારા 500 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. નોંધપાત્ર રીતે, કંપનીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:02 PM IST

Upcoming IPO: બીજી કંપની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) બજારમાં પ્રવેશવા જઈ રહી છે. નોંધપાત્ર રીતે, કંપનીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર છે. ટેક્નો પેઇન્ટ્સે સચિન તેંડુલકરને ત્રણ વર્ષ માટે તેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ પગલાથી કંપનીને દેશભરમાં વિસ્તરણ કરવામાં મદદ મળશે તેવી અપેક્ષા છે. 

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે 'માસ્ટર બ્લાસ્ટર' સાથે જોડાણ કરીને, તેનો ઉદ્દેશ્ય તેની રાષ્ટ્રીય હાજરીને મજબૂત બનાવવાનો છે. નોંધનીય છે કે અગાઉ, 2023માં, કંપનીએ ફિલ્મ અભિનેતા મહેશ બાબુને તેના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા, જેમણે બે વર્ષ માટે આ ભૂમિકા ભજવી હતી.

₹500 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના

કંપનીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ટેક્નો પેઇન્ટ્સ એન્ડ કેમિકલ્સ આગામી નાણાકીય વર્ષમાં પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) દ્વારા 500 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. ટેક્નો પેઇન્ટ્સ એન્ડ કેમિકલ્સના ચેરમેન અકુરી શ્રીનિવાસ રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વના સૌથી આદરણીય ક્રિકેટરોમાંના એક અને ભારત રત્ન સચિન તેંડુલકર સાથે જોડાવાનો અમને ગર્વ છે. 

અમે આ વર્ષે વિસ્તરણ અને IPO સાથે મહાન સીમાચિહ્નો હાંસલ કરવા માટે આતુર છીએ, અને અમે આનાથી વધુ સારા રાજદૂત અને વૃદ્ધિ ભાગીદારની માંગ કરી શકતા ન હોત. રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ 2024-25માં 210 કરોડ રૂપિયાની આવક ઉભી કરી હતી અને ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં 450 કરોડ રૂપિયાની અપેક્ષા રાખી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કંપની 2029-30 સુધીમાં 2,000 કરોડ રૂપિયાની આવકનું લક્ષ્ય રાખે છે.

વિદેશમાં કંપનીનું વિસ્તરણ

ટેક્નો પેઇન્ટ્સ સુશોભન, ઔદ્યોગિક અને વિશેષતા પેઇન્ટનું ઉત્પાદન કરે છે. તે 3,000થી વધુ શેડ્સના સુશોભન પેઇન્ટ ઓફર કરે છે. કંપની હાલમાં તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, દિલ્હી, ઓડિશા અને ચંદીગઢમાં કાર્યરત છે. તે આ વર્ષના અંત સુધીમાં હિમાચલ પ્રદેશ, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશ અને 2026-27માં મધ્ય પૂર્વમાં વિસ્તરણ કરવાની યોજના ધરાવે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

