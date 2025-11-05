1 જાન્યુઆરી 2026થી બંધ થઈ જશે તમારું PAN કાર્ડ, બેન્ક વ્યવહારો અને ટેક્સ સંબંધિત તમામ કામ થશે ઠપ્પ
PAN-Aadhaar linking: જો PAN નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે, તો તમારા હાલના બેન્ક ખાતા અને રોકાણો સુરક્ષિત રહેશે, પરંતુ તમે નવા રોકાણો, શેર ટ્રેડિંગ અથવા KYC અપડેટ જેવા નાણાકીય વ્યવહારો કરી શકશો નહીં.
PAN-Aadhaar linking: ભારત સરકારે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) અને આધાર કાર્ડ (Aadhaar Card)ને લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. ટેક્સ એડવાઇઝરી પ્લેટફોર્મ TaxBuddyએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, જો તમે 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં તમારા PANને આધાર સાથે લિંક નહીં કરો, તો તમારું PAN કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી 2026થી નિષ્ક્રિય થઈ જશે.
શું કહ્યું TaxBuddyએ?
TaxBuddy અનુસાર, 'તમારું PAN કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી 2026થી ડિએક્ટિવેટ થઈ જશે. ન તો તમે ITR ફાઇલ કરી શકશો, ન તો તમને રિફંડ મળશે. ત્યાં સુધી કે, તમારી સેલેરી ક્રેડિટ અથવા SIP પણ ફેલ થઈ શકે છે.' આ ચેતવણી સાથે જ ટેક્સ નિષ્ણાતોએ લોકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે PAN-આધાર લિંકિંગ પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપી છે, જેથી નાણાકીય વ્યવહારો અથવા ટેક્સ સંબંધિત કામમાં વિક્ષેપ ન પડે.
ઘણી વખત લંબાવવામાં આવી આ સમયમર્યાદા
નોંધનીય છે કે, સરકારે PAN-આધાર લિંક કરવાની સમયમર્યાદા ઘણી વખત લંબાવી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી નવી ડેડલાઈન 31 ડિસેમ્બર 2025 જ નક્કી છે. આ પછી વધુ કોઈ લંબાવવાની શક્યતા ઓછી છે.
કોને PAN અને આધાર લિંક કરાવવું જરૂરી છે?
નાણા મંત્રાલયના 3 એપ્રિલ 2025ના રોજના નોટિફિકેશન અનુસાર, 'દરેક વ્યક્તિ જેમણે 1 ઓક્ટોબર 2024 પહેલા આધાર અરજી ફોર્મના એનરોલમેન્ટ IDના આધારે PAN ફાળવવામાં આવ્યું છે, તેમણે પોતાના આધાર નંબર 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં આવકવેરા વિભાગને જાણ કરવી પડશે.' આનો અર્થ એ થયો કે, જો તમે તમારા આધાર એનરોલમેન્ટ IDનો ઉપયોગ કરીને PAN મેળવ્યો હોય, તો તમારો આધાર નંબર પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમારા PANને આધાર સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત છે, ભલે તમારી પાસે પહેલાથી જ PAN હોય. આ પ્રક્રિયા આવકવેરા વિભાગના ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર સરળતાથી ઓનલાઈન કરી શકાય છે.
જો PAN અને આધારને લિંક નહીં કરો તો શું થશે?
જો તમે 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં PAN-આધાર લિંકિંગ પૂર્ણ નહીં કરો, તો 1 જાન્યુઆરી 2026થી તમારું PAN નિષ્ક્રિય થઈ જશે. આ સ્થિતિમાં તમને ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે:
- તમે તમારું આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરી શકશો નહીં અથવા તેની ચકાસણી કરી શકશો નહીં.
- તમને ટેક્સ રિફંડ મળશે નહીં.
- બાકી ITRની પ્રોસેસ થશે નહીં.
- TDS/TCSની જાણકારીફોર્મ 26ASમાં દેખાશે નહીં.
- TDS/TCS ઊંચા દરે કાપવામાં આવશે.
- તમારા PANને ફરીથી લિંક કર્યા પછી, સામાન્ય રીતે 30 દિવસની અંદર ફરીથી સક્રિય થઈ જશે.
નિષ્ક્રિય PANની નાણાકીય અસર
જો તમારો PAN નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે છે, તો તમારા હાલના બેન્ક ખાતા અને રોકાણો સુરક્ષિત રહેશે, પરંતુ તમે નવા રોકાણો, સ્ટોક ટ્રેડિંગ અથવા KYC અપડેટ્સ જેવા નાણાકીય વ્યવહારો કરી શકશો નહીં. આ ઉપરાંત તમારા પગાર ટ્રાન્સફર અથવા SIP ઓટો-ડેબિટ નિષ્ફળ થઈ શકે છે. નવા બેન્ક ખાતા ખોલવા, રોકાણો રિડીમ કરવામાં સમસ્યા પડી શકે છે. ITR ફાઇલિંગ અથવા ટેક્સ પાલન અટકાવવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે, જ્યારે તમારા રૂપિયા સુરક્ષિત રહી શકે છે, ત્યારે તમારા PAN ફરીથી સક્રિય ન થાય ત્યાં સુધી તમામ નાણાકીય વ્યવહારો અને ટેક્સ-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ અટકાવી દેવામાં આવશે.
PAN-આધાર લિંક કરવાની પ્રક્રિયા (સ્ટેપ બાય સ્ટેપ)
1. આવકવેરા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ - https://www.incometax.gov.in ની મુલાકાત લો
2. "Link Aadhaar" વિકલ્પ પસંદ કરો.
3. તમારો PAN નંબર, આધાર નંબર અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.
4. OTP વેરિફિકેશન કરો.
5. જો PAN પહેલાથી જ નિષ્ક્રિય છે, તો પહેલા ₹1,000 ફી ચૂકવો.
6. પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, 'Quick Links → Link Aadhaar Status' પર જઈને સ્થિતિ તપાસો.
