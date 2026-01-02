31 ડિસેમ્બરની ડેડલાઈન થઈ ગઈ સમાપ્ત, શું હજું પણ PAN અને આધાર કાર્ડ લિંક કરી શકાય?
PAN Aadhaar Link Date Extension: ટેક્સ રિફંડ ક્લેમ કરવા માટે અને નવું બેન્ક ખાતું કે ડીમેટ ખાતું ખોલવા માટે તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં અને તમે મોટા નાણાકીય વ્યવહારો પણ કરી શકશો નહીં.
PAN-Aadhaar Link: નવું વર્ષ 2026 શરૂ થઈ ગયું છે. હજુ પણ PAN અને આધાર લિંક કરવાની ડેડલાઈનને લઈ ઘણા લોકોમાં કન્ફ્યુઝન છે. PAN કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડને લિંક કરવા માટે પહેલા પણ ઘણી વખત આ ડેડલાઈન લંબાવવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિાં લોકો વિચારી રહ્યા છે કે શું તે ફરીથી લંબાવવામાં આવી છે? જો કે, હજુ સુધી સરકાર કે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી આ અંગે કોઈ સૂચના આપવામાં આવી નથી. 31 ડિસેમ્બર 2025 પછી કોઈ પ્રકારનું એક્સટેન્શન આવ્યું નથી. આનો અર્થ એ થયો કે, જેમના PAN 1 જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં આધાર સાથે લિંક થયા નથી, તેઓ નિષ્ક્રિય થઈ જશે.
અનઓપરેટિવ PANનો અર્થ શું છે?
જો તમારું PAN અનઓપરેટિવ થઈ ગયું છે, તો તે ઘણા જરૂરી કામોમાં ઉપયોગી રહેશે નહીં. સૌથી પહેલા તો તમે તેના દ્વારા ઈનકમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરી શકશો નહીં. ટેક્સ રિફંડ ક્લેમ કરવા માટે અને નવું બેન્ક કે ડીમેટ ખાતું ખોલવા માટે તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. આ ઉપરાંત તમે મોટા નાણાકીય વ્યવહારો કરી શકશો નહીં. તમે શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, લોન અથવા મિલકત પર તમારા PANને ટાંકી શકશો નહીં. આ PAN હવે ઔપચારિક નાણાકીય પ્રણાલીમાં માન્ય રહેશે નહીં, જે દૈનિક કામગીરીમાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે.
31 ડિસેમ્બર 2026 પછી શું લિંક કરી શકાય છે?
હા, હજું પણ PANને આધાર સાથે લિંક કરી શકાય છે. પરંતુ, આના માટે તમારે લેટ ફી ચૂકવવી પડશે. એકવાર લિંકિંગ સફળ થઈ જાય પછી PAN થોડા દિવસોમાં ફરીથી સક્રિય થઈ જશે. ત્યાં સુધી ITR ફાઇલિંગ, રિફંડ અને વ્યવહારો પરના તમામ રિસ્ટ્રિક્શનન્સ અમલમાં રહેશે. જૂના નિયમો અનુસાર, ડેડલાઈન પછી લિંક કરાવવા પર તમારે દંડ ચૂકવવો પડતો હતો. 2025-26ના નિયમો અનુસાર, આ ફી 1,000 રૂપિયા સુધીની હોઈ શકે છે.
PAN અને આધાર લિંક ન થવાની અસર સેલ્ફ-એમ્પ્લોયડ, બિઝનેસ ઓનર્સ, શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા મિલકતમાં રોકાણ કરનારાઓને વધુ અસર કરશે. તે બધા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે PANને એક્ટિવેટ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, નહીં તો તેમનું કામ વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે.
તમારા PANને આધાર સાથે કેવી રીતે લિંક કરવું
> તમારા PAN કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવા માટે સૌથી પહેલા ઈનકમ ટેક્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ e-filing portalની મુલાકાત લો.
> ત્યારબાદ તમે હોમપેજ પર "Link Aadhaar" ઓપ્શન પસંદ કરો.
> હવે તમારો PAN કાર્ડ નંબર, આધાર નંબર અને મોબાઇલ નંબર (વેરિફાઈલ) દાખલ કરો.
> આ પછી તમારા મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે.
> આ OTPનો ઉપયોગ કરીને તમે વેરિફાઇ કરો.
> નોંધનીય છે કે, તમારા PANને આધાર સાથે મફતમાં લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે 2024 ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. તેથી જો તમે હમણાં તમારા PANને આધાર સાથે લિંક કરવા માંગો છો, તો તમારે 1,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
> હવે પેમેન્ટ કર્યા પછી Quick Links સેક્શનમાં જાઓ અને "Link Aadhaar Status" પર સ્ટેટ ચેક કરો.
PAN અને આધાર લિંક થયું કે નથી થયું છે? આ રીતે કરો ચેક
PANને આધાર સાથે લિંક કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે અને તમને ખબર નથી કે તમારું PAN અને આધાર કાર્ડ લિંક થયેલ છે કે નહીં. ચાલો સ્ટેટસ તપાસીએ.
> પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ www.incometax.gov.in ની મુલાકાત લો.
> હવે હોમપેજ પર Link Aadhaar Status વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
> આગળ તમારા PAN અને આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરો.
> પછી View Link Aadhaar Status પર ક્લિક કરો.
> જો તમને તમારી સ્ક્રીન પર "લિંક્ડ" સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારું PAN કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થઈ ગયું છે.
> જો તમને "લિંક્ડ નથી" દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારો PAN અને આધાર હજુ સુધી લિંક થયા નથી.
> જો "પેન્ડિંગ" દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે હજુ પણ પ્રક્રિયામાં છે.
> લિંક કરવામાં સામાન્ય રીતે 3-4 વર્કિંગ દિવસ લાગે છે.
