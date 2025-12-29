કોને પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કરવું જરૂરી નથી? આ રાજ્યોને આપવામાં આવી છે છૂટ, જાણો નિયમો
PAN–Aadhaar Link: દેશમાં PANને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2025 છે. જો આ તારીખ સુધીમાં તમારા PANને આધાર સાથે લિંક ન કરાવ્યું, તો 1 જાન્યુઆરી 2026થી તમારું PAN કાર્ડ બંધ થઈ શકે છે. જો કે, આ નિયમમાંથી કેટલાક વ્યક્તિઓ અને રાજ્યો છૂટ આપવામાં આવી છે.
PAN–Aadhaar linking exemptions: PANને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ લોકો આ કામ કરવા માટે ઉતાવળ કરી રહ્યા છે. મોટાભાગના લોકોએ પહેલાથી જ તેમના PANને આધાર સાથે લિંક કરી દીધા છે, જ્યારે બાકીના લોકો આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યને શક્ય તેટલી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. નિયમો હેઠળ જો પાત્ર વ્યક્તિઓ 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં તેમના PANને આધાર સાથે લિંક કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમનું PAN કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી 2026થી બંધ થઈ જશે. જો કે, કેટલાક વ્યક્તિઓ અને રાજ્યોને PAN-Aadhaar લિંકિંગ પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. ચાલો તેમના વિશે જાણીએ.
આ લોકોએ PAN-આધારને લિંક કરવાની જરૂર નથી
દેશમાં PAN અને આધારને લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2025 છે. જ્યારે કેટલાક એવા લોકો છે, જેમને આ નિયમમાંથી છૂટ આપવામાં આવી છે, એટલે કે તેમને તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવાની જરૂર નથી. આ લોકોમાં બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRIs) સામેલ છે, જેઓ આવકવેરા કાયદા હેઠળ નિવાસી નથી. આ ઉપરાંત 80 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકો (ખૂબ જ વરિષ્ઠ નાગરિકો)ને પણ તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવાની જરૂર નથી. વધુમાં, જે વ્યક્તિઓ પાસે આધાર નંબર નથી અને જેમને સરકાર તરફથી ખાસ છૂટ મળી છે તેમને તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવાની જરૂર નથી.
આ રાજ્યોને આપવામાં આવી છૂટ
દેશના કેટલાક વિશેષ રાજ્યોના રહેવાસીઓને પણ તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવાની જરૂર નથી. આ રાજ્યોમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર (કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ), આસામ અને મેઘાલયનો સમાવેશ થાય છે. આ રાજ્યોના રહેવાસીઓને તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવામાં છૂટ આપવામાં આવી છે.
હવે, જે લોકોને તેમના PAN અને આધારને લિંક કરવાની જરૂર છે, પરંતુ કોઈ કારણોસર હજુ સુધી કરી શક્યા નથી, તેમણે 31 ડિસેમ્બર 2025 પહેલા આ કામ કરી લેવું જોઈએ. અહીં, અમે PAN અને આધારને લિંક કરવાની પ્રક્રિયા સમજાવીશું. અમે એ પણ સમજાવીશું કે તમારા PAN અને આધાર લિંક છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું.
તમારા PANને આધાર સાથે કેવી રીતે લિંક કરવું
> તમારા PAN કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવા માટે સૌથી પહેલા ઈનકમ ટેક્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ e-filing portalની મુલાકાત લો.
> ત્યારબાદ તમે હોમપેજ પર "Link Aadhaar" ઓપ્શન પસંદ કરો.
> હવે તમારો PAN કાર્ડ નંબર, આધાર નંબર અને મોબાઇલ નંબર (વેરિફાઈલ) દાખલ કરો.
> આ પછી તમારા મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે.
> આ OTPનો ઉપયોગ કરીને તમે વેરિફાઇ કરો.
> નોંધનીય છે કે, તમારા PANને આધાર સાથે મફતમાં લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે 2024 ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. તેથી જો તમે હમણાં તમારા PANને આધાર સાથે લિંક કરવા માંગો છો, તો તમારે 1,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
> હવે પેમેન્ટ કર્યા પછી Quick Links સેક્શનમાં જાઓ અને "Link Aadhaar Status" પર સ્ટેટ ચેક કરો.
PAN અને આધાર લિંક થયું કે નથી થયું છે? આ રીતે કરો ચેક
PANને આધાર સાથે લિંક કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે અને તમને ખબર નથી કે તમારું PAN અને આધાર કાર્ડ લિંક થયેલ છે કે નહીં. ચાલો સ્ટેટસ તપાસીએ.
> પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ www.incometax.gov.in ની મુલાકાત લો.
> હવે હોમપેજ પર Link Aadhaar Status વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
> આગળ તમારા PAN અને આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરો.
> પછી View Link Aadhaar Status પર ક્લિક કરો.
> જો તમને તમારી સ્ક્રીન પર "લિંક્ડ" સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારું PAN કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લિંક થઈ ગયું છે.
> જો તમને "લિંક્ડ નથી" દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારો PAN અને આધાર હજુ સુધી લિંક થયા નથી.
> જો "પેન્ડિંગ" દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે હજુ પણ પ્રક્રિયામાં છે.
> લિંક કરવામાં સામાન્ય રીતે 3-4 વર્કિંગ દિવસ લાગે છે.
