ક્યાંક તમારા PAN કાર્ડ પર કોઈએ નકલી લોન તો નથી'ને? આ રીતે ચેક કરી ફ્રોડથી બચો

PAN Card Loan Fraud: ડિજિટલ યુગમાં PAN કાર્ડ ફ્રોડ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. જાણો કેવી રીતે તપાસ કરવી કે કોઈએ તમારા નામે નકલી લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ લીધું છે, કેવી રીતે કરવી તપાસ અને શું છે સાચો ઉકેલ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:15 AM IST

PAN Card Loan Fraud: આજના ડિજિટલ યુગમાં PAN કાર્ડ તમારી સૌથી મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય ઓળખ બની ગયું છે. બેંકથી લઈને ટેક્સ સુધી, દરેક જગ્યાએ PAN નંબરની જરૂર પડે છે. પરંતુ આ જ કારણસર સાયબર ફ્રોડનું જોખમ પણ વધ્યું છે. ઘણીવાર લોકો કોઈના PAN કાર્ડનો દુરુપયોગ કરીને તેના નામે લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ ખોલાવી લે છે. આ સ્થિતિમાં, તમારી ક્રેડિટ હિસ્ટરી ખરાબ થઈ શકે છે અને ભવિષ્યમાં લોન લેવાનું મુશ્કેલ બની શકે છે.

તમારા PAN કાર્ડ પર કોઈએ લોન લીધી છે કે નહીં, તે કેવી રીતે જાણવું?
જો તમને શંકા છે કે તમારા PAN કાર્ડનો દુરુપયોગ થયો છે, તો તે જાણવાનો સૌથી સરળ અને વિશ્વસનીય રસ્તો છે- ક્રેડિટ રિપોર્ટ ચેક કરવો. ક્રેડિટ બ્યુરો જેમ કે CIBIL, Experian અને Equifax તમારી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ રાખે છે. તેમાં તમારા નામે લીધેલી લોન, ક્રેડિટ કાર્ડ અને ઇન્ક્વાયરીની વિગતો હોય છે.

ક્રેડિટ રિપોર્ટ કેવી રીતે ચેક કરવી?
તમે CIBIL, Experian અથવા Equifaxની વેબસાઇટ પર જઈને તમારી ફ્રી ક્રેડિટ રિપોર્ટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ માટે, તમારે ફક્ત તમારો PAN નંબર, મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી દાખલ કરવાની રહેશે. આ રિપોર્ટમાં તમને સ્પષ્ટપણે દેખાશે કે તમારા નામે કઈ-કઈ લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ ચાલી રહ્યા છે અને કઈ સંસ્થાઓએ તમારા PAN નંબર પર ઇન્ક્વાયરી કરી છે.

રિપોર્ટ વાંચતી વખતે કઈ બાબતો પર ધ્યાન રાખવું?
RBI અનુસાર, જ્યારે તમે તમારી ક્રેડિટ રિપોર્ટ જુઓ ત્યારે આ બાબતોની ખાતરી કરો કે તમે ક્યારેય અરજી ન કરી હોય તેવી કોઈ લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ તો નથી ને? એકાઉન્ટ નંબર કે બેંકનું નામ ખોટું તો નથી ને? તમે પરવાનગી ન આપી હોય તેવી કોઈ અજાણી "ક્રેડિટ ઇન્ક્વાયરી" તો નથી ને? જો આવું કંઈક દેખાય, તો તે સંકેત છે કે કોઈએ તમારા PANનો દુરુપયોગ કર્યો છે. આવા કિસ્સાઓમાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી જરૂરી છે.

PAN કાર્ડ પર જો નકલી લોન મળી જાય તો શું કરવું?

જો રિપોર્ટમાં તમને કોઈ નકલી લોન દેખાય, તો ગભરાશો નહીં. 

  1. સંબંધિત બેંક/એનબીએફસીનો સંપર્ક કરો: પહેલા તે બેંક અથવા NBFCનો સંપર્ક કરો જેના નામે લોન દેખાઈ રહી છે, અને તેમને જણાવો કે આ ફ્રોડ છે.
  2. ક્રેડિટ બ્યુરોમાં ફરિયાદ: ક્રેડિટ બ્યુરોમાં ફરિયાદ નોંધાવો, જેથી તેઓ તમારા રિપોર્ટમાં સુધારો કરી શકે. આ માટે ઓળખ પત્ર અને સોગંદનામું આપવું પડે છે.
  3. FIR નોંધાવો: સાયબર ક્રાઇમ સેલમાં FIR કરાવો અને સંબંધિત દસ્તાવેજો જેમ કે PAN કાર્ડની કોપી, ફરિયાદની રસીદ અને ઇમેઇલ પુરાવા તરીકે સુરક્ષિત રાખો.

તમારા PAN કાર્ડને સુરક્ષિત કેવી રીતે રાખવું?
તમારો PAN નંબર કોઈપણ વેબસાઇટ, એપ કે મેસેજ પર  શેર ન કરો. કોઈને PANની ફોટો કોપી આપતી વખતે તેના પર ફક્ત "ચકાસણી હેતુ માટે" (For Verification Only) લખીને સહી કરો. બેંક એકાઉન્ટ્સ અને એપ્સ માટે મજબૂત પાસવર્ડ રાખો અને SMS/ઇમેઇલ એલર્ટ ચાલુ રાખો જેથી કોઈ પણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તાત્કાલિક જાણકારી મળી શકે. PAN કાર્ડ તમારી આર્થિક ઓળખ છે, તેથી તેની સુરક્ષા તમારી જવાબદારી છે. થોડીક સતર્કતાથી તમે મોટા ફ્રોડથી બચી શકો છો. સમય-સમય પર તમારી ક્રેડિટ રિપોર્ટ ચેક કરતા રહો અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર તરત જ પગલું ભરો. આ જાગૃતિ તમને આર્થિક નુકસાનથી બચાવી શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

