આ કામ નહીં કરો તો તમારો પાન કાર્ડ થઈ જશે બેકાર, અટકી જશે મહત્વના કામ
PAN Card Rules: પાન કાર્ડ ધારકો માટે મહત્વના સમાચાર છે. સમય રહેતાં આ કામ ન કર્યું તો પાન કાર્ડ બંધ થઈ શકે છે અને મહત્વના કામ કરવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.
PAN Card Rules: ભારતમાં રહેતા લોકો પાસે ઘણા બધા દસ્તાવેજો હોવા જરૂરી છે, જે દરરોજ વિવિધ હેતુઓ માટે જરૂરી છે. આમાં મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. PAN કાર્ડ ભારતમાં વપરાતો એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. તેના વિના, ઘણા કાર્યો અવરોધાય છે, પછી ભલે તે બેંકિંગ હોય, કર સંબંધિત હોય, અથવા સત્તાવાર ઓળખ જરૂરી હોય.
ઘણી સરકારી યોજનાઓ અને નાણાકીય સેવાઓ માટે પણ PAN ની જરૂર પડે છે. જો PAN કોઈપણ કારણોસર નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે, તો તે નોંધપાત્ર સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ કારણોસર, સરકાર સતત લોકોને સમયસર મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપે છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેમનો PAN સક્રિય રહે. શું કરવું મહત્વપૂર્ણ છે તે શોધો.
આ કામ કરાવવું જરૂરી
સરકાર તરફથી પાન કાર્ડ ધારકોને પહેલા જ આધારથી લિંક કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. સરકારે આ ફરજીયાત કર્યું હતું. કારણ કે તેનાથી તમારા ટેક્સ રેકોર્ડ એક જગ્યાએ અપડેટ રહે છે અને ઓળખ સાથે જોડાયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન સરળ થઈ જાય છે. ઘણા લોકો હજુ તેને હળવાશથી લઈ રહ્યાં છે. પરંતુ સમસ્યા ત્યારે વધી જશે જ્યારે લિંક વગરના પાન ઇનએક્ટિવ માનવામાં આવે છે.
આવું થવા પર તમે ન તો બેંકમાં નવું ખાતું ખોલાવી શકશો. ન મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકશો. ટેક્સ ભરવામાં પણ સમસ્યા આવશે અને આવકવેરા વિભાગની ઘણી સર્વિસનો ઉપયોગ કરવામાં મુશ્કેલી થશે. તેનાથી ક્રેડિટ કાર્ડ, લોન, કેવાઈસી જેવી પ્રક્રિયા અટવાઈ શકે છે. તેથી તમે સમય રહેતા પાન-આધાર લિન્કિંગ પૂર્ણ કરી લો.
આ રીતે કરાવો લિંક
પાનને આધાર સાથે લિંક કરાવવાનું કામ મુશ્કેલ નથી. તમે તેને ઘર બેઠા કરી શકો છો. 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી તમે પેનલ્ટી આપી પાન આધાર સાથે લિંક કરાવી શકો છો. બાકી તે બંધ થઈ જશે. લિન્કિંગ માટે સૌથી પહેલા તમારે આવકવેરા વિભાગની ઈ-ફાઈલિંગ વેબસાઇટ પર જવાનું છે. જ્યાં આધાર-પાન લિંક કરવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
ત્યાં તમારે પાન નંબર, આધાર નંબર અને રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરવાનો હોય છે. તમામ જાણકારી ભર્યા બાદ ઓટીપી તમારા ફોન પર આવશે, જેને સબમિટ કરવાની સાથે લિન્કિંગ પ્રક્રિયા પુરી થઈ જાય છે. જો તમારા આધારમાં જન્મ તારીખ કે નામમાં કોઈ ભૂલ છે તો આધાર સેન્ટર જઈ તેને અપડેટ કરાવવું પડશે. ઘણી બેંક પર નેટ બેન્કિંગ દ્વારા આધાર-પાન લિન્કિંગની સુવિધા આપે છે.
