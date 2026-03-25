PAN, HRA અને ATM ટ્રાન્ઝેક્શન... 1 એપ્રિલથી બદલાશે આ 5 મોટા નિયમો, તમારા ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:34 PM IST
  • હવે પાન કાર્ડ બનાવવા માટે આધાર કાર્ડ સિવાય અન્ય દસ્તાવેજો પણ આપવા પડશે
  • 10 લાખથી વધુના ખર્ચ પર ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની નજર રહેશે
  • HDFC અને PNB જેવી બેન્કોએ મફત ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા ઘટાડી

New Rules From 1 April 2026: 1 એપ્રિલથી ઘણા નાણાકીય નિયમો બદલાવાના છે. જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને રોજિંદા ખર્ચ પર પડવાની છે. આ ફેરફારો ખાસ કરીને નોકરિયાત વર્ગ, કરદાતાઓ અને રોકાણકારો માટે મહત્વના છે. જેમાં પાન કાર્ડ (PAN), HRA, ક્રેડિટ કાર્ડ, ઇન્કમ ટેક્સ અને ITR ફાઇલિંગ સાથે જોડાયેલા નિયમો સામેલ છે.

પાન કાર્ડ બનશે પહેલા કરતા વધુ સુરક્ષિત
1 એપ્રિલથી પાન કાર્ડ બનાવવા માટે આધાર કાર્ડ સિવાય અન્ય દસ્તાવેજોની પણ જરૂર પડશે. અત્યાર સુધી આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ જ સરળતાથી પાન કાર્ડ માટે અરજી કરી શકાતી હતી. જો કે, હવે તેમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. હવે આધાર કાર્ડની સાથે જન્મ પ્રમાણપત્ર, વોટર આઈડી, પાસપોર્ટ, ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ, 10મા ધોરણનું સર્ટિફિકેટ અથવા અન્ય સરકારી દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.

સરકારના આ પગલાથી પાન કાર્ડ વધુ સુરક્ષિત બનશે. જો કે, પાન કાર્ડ બનાવવામાં પહેલા કરતા થોડો વધુ સમય લાગી શકે છે. સાથે જ હવે નવા ફોર્મ દ્વારા જ પાન કાર્ડ માટે અરજી કરવાની રહેશે.

HRA ક્લેમના નિયમો વધુ કડક
હવે HRA (હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ) ક્લેમ કરનારાઓ માટે નિયમો વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યા છે. જો કોઈ કર્મચારી વાર્ષિક ₹1 લાખથી વધુ ભાડું ચૂકવે છે, તો તેણે મકાનમાલિકનો પાન નંબર આપવો ફરજિયાત રહેશે.

આ સાથે એ જાણકારી પણ આપવી પડશે કે મકાનમાલિક પરિવારના સભ્ય છે કે નહીં. 1 એપ્રિલથી આ માટે અલગથી ફોર્મ ભરવું પડશે. નવા નિયમોનો હેતુ ખોટા કે નકલી ક્લેમ પર રોક લગાવવાનો છે.

ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં ફેરફાર
જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારે નવા નિયમો વિશે જાણી લેવું જોઈએ. હવે ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા મોટા વ્યવહારો પર નજર રાખવામાં આવશે. જો વર્ષ દરમિયાન 10 લાખ રૂપિયાથી વધુનો ડિજિટલ ખર્ચ અથવા 1 લાખ રૂપિયાથી વધુનું રોકડ પેમેન્ટ કરવામાં આવે તો તેની જાણકારી આવકવેરા વિભાગને આપવી પડશે.

બીજી તરફ, ટેક્સપેયર્સ માટે એક નવી સુવિધા પણ ઉમેરવામાં આવી છે. જેના હેઠળ હવે તેઓ ક્રેડિટ કાર્ડથી ટેક્સ ભરી શકશે. જો કે, આ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવા પર વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે, તેથી પેમેન્ટ કરતા પહેલા તેની શરતો સમજવી જરૂરી છે.

ITR ફાઇલ કરનારાઓ માટે બદલાવ
ITR ફાઇલ કરવાની તારીખોમાં કેટલાક બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. ઓડિટ વગરના કેસમાં ITR-3 અને ITR-4 ની છેલ્લી તારીખ 31 ઓગસ્ટ છે. જ્યારે ITR-1 અને ITR-2 ભરનારાઓ 31 જુલાઈ સુધીમાં અરજી ફાઇલ કરી શકે છે.

ATMમાંથી રૂપિયા ઉપાડવાના બદલાયા નિયમો
1 એપ્રિલ 2026થી ઘણી મોટી બેન્કોએ ATM અને રોકડ ઉપાડ સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં બદલાવ કર્યા છે. HDFC બેન્કે મેટ્રો શહેરોમાં મફત ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા 3 અને નોન-મેટ્રો શહેરોમાં 5 નક્કી કરી છે. જ્યારે પંજાબ નેશનલ બેન્કે કેટલાક ડેબિટ કાર્ડ પર દૈનિક રોકડ ઉપાડની મર્યાદા 1 લાખ રૂપિયાથી ઘટાડીને 50,000 રૂપિયા કરી દીધી છે.

આ ઉપરાંત બંધન બેન્કે પણ તેમના ATM નિયમોમાં બદલાવ કરીને હવે મહિનામાં માત્ર 5 મફત ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનની સુવિધા નક્કી કરી છે, ત્યારબાદ ગ્રાહકોએ વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

