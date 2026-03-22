1 એપ્રિલથી બદલાશે PANના નિયમો! હવે માત્ર આધારથી કામ નહીં ચાલે, જાણી લો નવી પ્રોસેસ
PAN Card New Rules: 1 એપ્રિલ 2026થી PAN કાર્ડની અરજી કરવાના નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે. હવે માત્ર આધાર કાર્ડથી PAN કાર્ડ બનાવવું શક્ય નહીં હોય અને વધારાના ડોક્યુમેન્ટ આપવા ફરજિયાત હશે. આ સાથે જ અનેક ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે PANની જરૂરિયાતની મર્યાદા પણ વધારવામાં આવી છે, જેનાથી નાના વ્યવહારો સરળ બનશે અને મોટા વ્યવહારો પર કડક નજર રાખવામાં આવશે.
- 1 એપ્રિલ 2026થી બદલાઈ રહ્યા છે PAN કાર્ડના આ નિયમો
- PAN કાર્ડ માટે હવે જન્મના પુરાવા આપવા પડશે
- મિલકત અને ગાડીની ખરીદીમાં PANની મર્યાદામાં ફેરફાર
PAN Card New Rules: જો તમે નવું PAN કાર્ડ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે. જી હા... કારણ કે 1 એપ્રિલ 2026થી PAN અરજીના નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી પ્રક્રિયા પહેલા કરતા થોડી કડક અને વધુ પારદર્શક બની જશે. અત્યાર સુધી લોકો માત્ર આધાર કાર્ડ દ્વારા PAN માટે અરજી કરી શકતા હતા, પરંતુ નવા નિયમો લાગુ થયા બાદ આવું શક્ય નહીં હોય. નવા નિયમો હેઠળ તમારે જન્મતારીખ (Date of Birth)નો વધારાનો પુરાવો આપવો પડશે. જેમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર (Birth Certificate), વોટર ID, 10માનું સર્ટિફિકેટ, પાસપોર્ટ અથવા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવા દસ્તાવેજો સામેલ હોઈ શકે છે. એટલે કે, જો તમે વધારે દસ્તાવેજો વગર PAN બનાવવા માંગતા હોય, તો 31 માર્ચ 2026 પહેલા અરજી કરવી ફાયદાકારક રહેશે.
માત્ર અરજી કરવાની પ્રક્રિયા જ નહીં, પરંતુ PAN કાર્ડના ઉપયોગ સાથે જોડાયેલા નિયમો પણ બદલાઈ રહ્યા છે. હવે ઘણા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં PANની જરૂરિયાત માટેની મર્યાદા (threshold) વધારી દેવામાં આવી છે.
જાણો તમને કેવી રીતે અસર કરશે આ નિયમો
ઉદાહરણ તરીકે, વર્ષમાં 10 લાખ રૂપિયાથી વધુ રોકડ જમા કરાવવા અથવા ઉપાડવા પર PAN જરૂરી રહેશે. મિલકત (Property)ની ખરીદીમાં PANની મર્યાદા 10 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 20 લાખ રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે. 5 લાખ રૂપિયાથી વધુની ગાડી ખરીદવા પર PAN આપવું પડશે. હોટલમાં 1 લાખ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચ પર PAN કાર્ડ અનિવાર્ય રહેશે. આ ફેરફારોનો મુખ્ય હેતુ નાના વ્યવહારોને સરળ બનાવવાનો અને મોટા વ્યવહારો પર વધુ કડક દેખરેખ રાખવાનો છે.
નવા PAN ફોર્મ પણ લાગુ થશે
આ ઉપરાંત નવા PAN ફોર્મ પણ લાગુ કરવામાં આવશે, જેમાં વધુ વિગતો માંગવામાં આવી શકે છે. આ ફેરફારો ઇન્કમ ટેક્સ રૂલ્સ 2026 (Income Tax Rules 2026) હેઠળ લાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ટેક્સ સિસ્ટમને વધુ મજબૂત અને ડિજિટલ બનાવી શકાય.
નાના ખર્ચમાં રાહત અને મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન પર કડકાઈ
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, સરકાર નાના ખર્ચાઓમાં રાહત આપીને અને મોટા વ્યવહારો પર કડકાઈ રાખીને એક સંતુલન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. નવા PAN નિયમો તમારા રોજિંદા નાણાકીય કાર્યોમાં થોડો ફેરફાર લાવી શકે છે. તેથી વધુ સારું રહેશે કે તમે સમયસર જરૂરી દસ્તાવેજો તૈયાર રાખો અને નવા નિયમોને સમજીને જ આગળનું પ્લાનિંગ કરો.
