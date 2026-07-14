/અમદાવાદીઓએ હદ કરી! ટ્રેનમાં મુસાફરોની શરમજનક કરતૂત! કરોડોના તકિયા-રૂમાલ-ધાબડા ચોર્યા, જાણો RTIમાં થયેલો ખુલાસો

Railway Linen Theft Data: ભારતીય રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે એસી કોચમાં આપવામાં આવતા બેડરોલ (ચાદર, ઓશીકા, ટુવાલ વગેરે) હવે રેલવે તંત્ર માટે જ માથાનો દુખાવો બની ગયા છે. તાજેતરમાં આરટીઆઈ (RTI) દ્વારા મળેલી ચોંકાવનારી વિગતો મુજબ, મુસાફરો દ્વારા આ સામગ્રીની ચોરીના કિસ્સામાં ધરખમ વધારો થયો છે, જેના કારણે રેલવેને કરોડો રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે.
અમદાવાદ ડિવિઝનની ચિંતાજનક સ્થિતિ
અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝનમાં આ સમસ્યા ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી છે. પ્રાપ્ત આંકડાઓ અનુસાર છેલ્લા ચાર વર્ષમાં 6.94 લાખથી વધુ ચાદર અને ઓશીકાની ચોરી થઈ છે. દરરોજ સરેરાશ 400થી વધુ લિનનની સામગ્રી ચોરાઈ રહી છે. રેલવેમાં બેડરોલની સૌથી વધુ ચોરી થતા ડિવિઝનોમાં અમદાવાદ ચોથા ક્રમે આવે છે. અમદાવાદ ડિવિઝનમાં 3.22 લાખ ફેસ ટુવાલ ચોરાયા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર ભારતીય રેલવેની વાત કરીએ તો, છેલ્લા ચાર વર્ષમાં 1.27 કરોડથી વધુ ચાદર, ટુવાલ, ધાબળા અને ઓશીકા ગાયબ થયા છે. આ ચોરીઓને કારણે રેલવે તંત્રને 104 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું જંગી નુકસાન થયું છે. વર્ષ 2022થી 2025 વચ્ચે ચોરીની ઘટનાઓમાં 56 ટકાનો તોતિંગ વધારો નોંધાયો છે.
એસી કોચમાં દરરોજ આશરે 8 લાખ મુસાફરો કરે છે મુસાફરી
ભારતીય રેલવેના એસી કોચમાં દરરોજ આશરે 8 લાખ મુસાફરો મુસાફરી કરે છે. ટિકિટ સાથે મળતી આ સુવિધામાં મુસાફરોને બે બેડશીટ, એક ધાબળો, એક ઓશીકું, એક ઓશીકાનું કવર અને એક ફેસ ટુવાલ આપવામાં આવે છે. નવાઈની વાત એ છે કે, મુસાફરી પૂર્ણ થયા બાદ દર 1000 મુસાફરોમાંથી લગભગ એક મુસાફર બેડરોલનો કોઈને કોઈ હિસ્સો પોતાની સાથે લઈ જાય છે. દેશની કુલ ચોરીની ઘટનાઓમાંથી 67 ટકા ઘટનાઓ માત્ર સાત રેલવે ઝોનના 10 વિભાગોમાં જ બને છે. જેમાં બિકાનેર, જોધપુર, જયપુર, રાંચી, દિલ્હી, મુંબઈ, અમદાવાદ, સોનપુર, દાનાપુર અને બિલાસપુરનો સમાવેશ થાય છે.
રૂમાલ, ચાદર અને ધાબળાની ચોરીમાં દેશના કયા રેલવે ડિવિઝન મોખરે છે?
દેશના કુલ 7 ઝોનના 10 ચોક્કસ ડિવિઝન એવા છે, જ્યાં આખી ભારતીય રેલવેની કુલ ચોરીના 67 ટકા ગુના બને છે. આ યાદીમાં મુસાફરો દ્વારા નાનો અને છુપાવવામાં સૌથી સરળ એવો 'ફેસ રૂમાલ' (મોઢું લૂછવાનો નાનો રૂમાલ) ચોરી જવાની પ્રવૃત્તિ ટોચ પર છે. છેલ્લા 4 વર્ષમાં 46.54 લાખ રૂમાલ ચોરાયા છે.
આ સિવાય ચોરાયેલી વસ્તુઓની સત્તાવાર યાદી..
એજન્સીઓ માટે પણ એક મોટો પડકાર
રેલવે તંત્ર દ્વારા આ ચોરીઓને અંકુશમાં લેવા માટે ખાનગી એજન્સીઓની મદદ લેવામાં આવે છે. ચોરી થયેલી સામગ્રીની ભરપાઈ કરવા માટે તે સામગ્રીની રકમ સંબંધિત એટેન્ડન્ટના પગારમાંથી વસૂલવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા રેલવે કર્મચારીઓ અને એજન્સીઓ માટે પણ એક મોટો પડકાર બની ગઈ છે.