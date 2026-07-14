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અમદાવાદીઓએ હદ કરી! ટ્રેનમાં મુસાફરોની શરમજનક કરતૂત! કરોડોના તકિયા-રૂમાલ-ધાબડા ચોર્યા, જાણો RTIમાં થયેલો ખુલાસો

Railway Linen Theft Data: ભારતીય રેલવેના એસી કોચમાં દરરોજ રાત્રે આશરે 8 લાખ મુસાફરો મુસાફરી કરે છે. આ મુસાફરોને બે બેડશીટ, એક ધાબળો, એક ઓશીકું, એક ઓશીકું કવર અને એક ફેસ ટુવાલ (બેડરોલ) આપવામાં આવે છે. ટિકિટ સાથે આ સુવિધા મફતમાં આપવામાં આવે છે, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે મુસાફરી પૂરી થયા પછી દર 1,000 મુસાફરોમાંથી લગભગ એક બેડરોલનો એક ભાગ પોતાની સાથે લઈ જાય છે. કુલ ચોરીની ઘટનાઓમાંથી 67 ટકા ઘટનાઓ સાત રેલવે ઝોનના 10 વિભાગોમાં બની છે. આમાં બિકાનેર, જોધપુર, જયપુર, રાંચી, દિલ્હી, મુંબઈ, અમદાવાદ, સોનપુર, દાનાપુર અને બિલાસપુરનો સમાવેશ થાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:00 AM IST
અમદાવાદીઓએ હદ કરી! ટ્રેનમાં મુસાફરોની શરમજનક કરતૂત! કરોડોના તકિયા-રૂમાલ-ધાબડા ચોર્યા, જાણો RTIમાં થયેલો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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