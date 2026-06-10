/Passport New Rules: બદલાયા નિયમો, હવે એપોઇન્ટમેન્ટ વિના બનશે પાસપોર્ટ, આ 3 લોકોને મળશે પ્રાયોરિટી

Passport Rules Changed: જો તમારો પાસપોર્ટ લાંબા સમયથી અટવાઈ ગયો હોય, અથવા પોલીસ વેરિફિકેશન કે કોઈ ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે તમારી ફાઇલ અટકી રહી હોય, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ (RPO) ગાઝિયાબાદે સામાન્ય લોકોની સુવિધા માટે એક મોટો અને ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. હવે, તમારે તમારી સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે અઠવાડિયા અગાઉથી ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ બુક કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. વિભાગે 'વોક-ઈન' સેવા શરૂ કરી છે, જેનાથી તમે સીધા નિર્ધારિત સરનામે જઈને તમારી ફાઇલ ક્લિયર કરાવી શકો છો. ચાલો સમજીએ કે આ સુવિધા ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે, કોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને ટોકન મેળવવાની પ્રક્રિયા.
સોમવારથી ગુરુવાર સુધી ઉપલબ્ધ સુવિધા, દરરોજ ફક્ત 150 ટોકન ઉપલબ્ધ રહેશે
આ ખાસ સેવા દર અઠવાડિયે સોમવારથી ગુરુવાર સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આ કાઉન્ટર સરકારી રજાઓના દિવસે બંધ રહેશે. એપોઈન્ટમેન્ટ વિના સીધા ઓફિસ આવતા લોકો માટે દરરોજ ફક્ત 150 ટોકનનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આ ટોકનનું વિતરણ સવારે 9:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે. ટોકનની સંખ્યા મર્યાદિત હોવાથી, વહેલા તે પહેલાના ધોરણે સખત રીતે આપવામાં આવશે. આ લાભ લેવા માટે થોડા વહેલા પહોંચવું સમજદારીભર્યું રહેશે.
આ ત્રણ શ્રેણીઓના અરજદારોને પ્રાથમિકતા મળશે.
લાંબી લાઈનો અને રાહ જોવાના સમયને ટાળવા માટે, પાસપોર્ટ ઓફિસે અરજદારોની ચોક્કસ શ્રેણીઓને પ્રાથમિકતા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે:
વરિષ્ઠ નાગરિકો: 60 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો.
અપંગ વ્યક્તિઓ: શારીરિક અપંગતા અથવા ખાસ જરૂરિયાતો ધરાવતા વ્યક્તિઓ.
નાના બાળકો: નાના બાળકો સાથે આવતા માતાપિતાએ લાઈનમાં રાહ જોવી પડશે નહીં અને ટોકન વિતરણમાં તેમને પ્રાથમિકતા મળશે.
બાકી ફાઇલો ધરાવતા અરજદારો માટે: કોને ટોકન મળશે તે જાણો
કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?: આ વ્યવસ્થા એવા લોકો માટે અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થશે જેમની પાસપોર્ટ ફાઇલો લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ છે, અથવા જેમને તાત્કાલિક કામ માટે તેમના પાસપોર્ટ સ્ટેટસને ક્લિયર કરવાની જરૂર છે. ટોકન ફક્ત પાસપોર્ટ કાર્ય માટે જવાબદાર વ્યક્તિને જ આપવામાં આવશે. કોઈ પ્રતિનિધિ અથવા એજન્ટ ટોકન પ્રાપ્ત કરશે નહીં. જો અરજદાર 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો હોય, તો તેમના માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલી તેમના વતી ટોકન મેળવી શકશે.