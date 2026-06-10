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Passport New Rules: બદલાયા નિયમો, હવે એપોઇન્ટમેન્ટ વિના બનશે પાસપોર્ટ, આ 3 લોકોને મળશે પ્રાયોરિટી

Passport Rules Changed: પાસપોર્ટ અરજદારો માટે એક ખાસ સુવિધા છે. હવે, એપોઇન્ટમેન્ટ વિના, તમે સીધા ઓફિસ જઈ શકો છો અને તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકો છો. ગાઝિયાબાદ આરપીઓએ આ ખાસ સેવા શરૂ કરી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:46 PM IST
Passport New Rules: બદલાયા નિયમો, હવે એપોઇન્ટમેન્ટ વિના બનશે પાસપોર્ટ, આ 3 લોકોને મળશે પ્રાયોરિટી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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બદલાયા નિયમો, હવે એપોઇન્ટમેન્ટ વિના બનશે પાસપોર્ટ, આ 3 લોકોને મળશે પ્રાયોરિટી
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