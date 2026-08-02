/સોનાની તેજી પર લાગી બ્રેક: જાણો 24, 22 અને 18 કેરેટ ગોલ્ડ તથા ચાંદીનો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ

Gold- Silver Price Today 2 August 2026: જો તમે સોના કે ચાંદી ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમારા માટે રાહતના સમાચાર છે? 2 ઓગસ્ટે સોની બજારમાં સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. એટલે કે આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ શનિવારની જેમ યથાવત છે.
એક દિવસ પહેલા 24 કેરેટ સોનાની કિંમતમાં 400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો વધારો થયો હતો. પરંતુ આજે સોનાના ભાવ સ્થિર રહ્યાં છે, જેમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો થયો નથી.
આજનો સોનાનો ભાવ
24 કેરેટ સોનું- 1,44,220 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
22 કેરેટ સોનું- 1,32,200 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
18 કેરેટ સોનું- 1,08,200 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
અલગ-અલગ શહેરો અને જ્વેલર્સ પ્રમાણે કિંમતોમાં સામાન્ય અંતર હોઈ શકે છે.
ચાંદીના ભાવમાં કેટલો થયો ફેરફાર?
સોનાની સાથે-સાથે ચાંદીના ભાવમાં આજે કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 1 કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 2,35,000 રૂપિયા પર છે. એટલે કે સતત બીજા દિવસે ચાંદીની કિંમત સ્થિર બનેલી છે.
ક્યા કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થાય છે ફેરફાર?
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
જો તમે સોનાના ઘરેણા ખરીદવા જઈ રહ્યાં છો તો માત્ર રેટ જોઈને નિર્ણય ન લો. મેકિંગ ચાર્જ, જીએસટી અને BIS હોલમાર્કની પણ તપાસ કરો. અલગ-અલગ જ્વેલર્સમાં મેકિંગ ચાર્જ અલગ હોઈ શકે છે. તેથી કિંમતોની તુલના કર્યા બાદ ખરીદી કરો.