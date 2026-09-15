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20 વર્ષની Home Loan 12 વર્ષમાં કરો પૂરી! 1 Extra EMI ની આ ટ્રિકથી બચશે લાખો રૂપિયાનું વ્યાજ

ઘણા લોકો હોમ લોનને સમય પહેલા ખતમ કરવા ઈચ્છે છે. પરંતુ તેને સ્માર્ટ રણનીતિનો ખ્યાલ હોતો નથી. અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે 20 વર્ષની હોમ લોન 12 વર્ષમાં ખતમ કરી શકાય છે. વિગતવાર જાણો....
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:52 PM IST
20 વર્ષની Home Loan 12 વર્ષમાં કરો પૂરી! 1 Extra EMI ની આ ટ્રિકથી બચશે લાખો રૂપિયાનું વ્યાજ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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