RBI New Rule: 10000થી વધુના પેમેન્ટ પર લાગશે હોલ્ડ! જાણો શું છે કીલ સ્વિચ રૂલ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessRBI New Rule: 10000થી વધુના પેમેન્ટ પર લાગશે હોલ્ડ! જાણો શું છે કીલ સ્વિચ રૂલ

Kill Switch Work: છેતરપિંડી અટકાવવા માટે, RBI એ લેગ્ડ ક્રેડિટની ભલામણ કરી છે. આ અંતર્ગત, જો તમે 10,000 રૂપિયાથી વધુની ચુકવણી કરો છો, તો રકમ તરત જ બીજા વ્યક્તિના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:48 PM IST
Kill Switch Work: ડિજિટલ યુગમાં ચુકવણી સરળ બની ગઈ હોવાથી, ઓનલાઈન છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ પણ ઝડપથી વધ્યા છે. છેતરપિંડી કરનારાઓથી તમારા મહેનતથી કમાયેલા પૈસાને સુરક્ષિત રાખવા માટે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ કેટલાક ક્રાંતિકારી ફેરફારોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ નવા નિયમો ગ્રાહકોને તેમના પૈસા પર વધુ સારું નિયંત્રણ આપવા અને છેતરપિંડીની તક ઘટાડવાનો હેતુ ધરાવે છે.

RBIએ 8 મે, 2026 સુધી આ દરખાસ્તો પર જાહેર માહિતીએ માંગી છે. ચાલો જાણીએ કે આ ફેરફારો તમારી બેંકિંગ કેવી રીતે બદલશે:

Kill Switch: એક બટન અને બધું બંધ થઈ જશે!

RBIના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રસ્તાવોમાંનો એક 'Kill Switch' છે. તે તમારી મોબાઇલ બેંકિંગ એપ્લિકેશન અથવા નેટ બેંકિંગ પર જાદુઈ બટન જેવું હશે.

તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે: જો તમને શંકા હોય કે તમારો ફોન હેક થયો છે અથવા તમે છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છો, તો તમે આ બટન દબાવીને તમારા એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા બધા ડિજિટલ પેમેન્ટ મોડ્સ (જેમ કે UPI, નેટ બેંકિંગ, કાર્ડ્સ)ને તાત્કાલિક બંધ કરી શકો છો. એકવાર કીલ સ્વિચ એક્ટિવ થઈ જાય, પછી તમારે સેવાઓ ફરી ચાલુ કરવા માટે કડક સુરક્ષા પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડશે અથવા બેંક શાખાની મુલાકાત લેવી પડશે.

10,000 થી વધુ ચુકવણી માટે લેગ્ડ ક્રેડિટ

છેતરપિંડી કરનારાઓ ઘણીવાર ઉતાવળમાં મોટા વ્યવહારો કરે છે. આને રોકવા માટે, RBI એ "લેગ્ડ ક્રેડિટ"ની ભલામણ કરી છે. જો તમે 10,000 રૂપિયાથી વધુની ચુકવણી કરો છો, તો પૈસા તરત જ અન્ય વ્યક્તિના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે નહીં.

1-કલાક હોલ્ડ: વ્યવહાર શરૂ થયા પછી 1-કલાકનો હોલ્ડ સમયગાળો હોઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારા ખાતામાંથી પૈસા કાપવામાં આવશે, પરંતુ તમે તે બીજા પક્ષ સુધી પહોંચે તે પહેલાં તેને રદ કરી શકશો. આંકડા દર્શાવે છે કે કુલ છેતરપિંડીના મૂલ્યના આશરે 98.5%માં ₹10,000થી વધુના વ્યવહારો શામેલ છે.

વૃદ્ધો અને અપંગો માટે ટ્રસ્ટેડ પર્સન

70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો અને અપંગ લોકો ઘણીવાર છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવે છે. તેમના માટે, RBI એ ટ્રસ્ટેડ પર્સન ની વિભાવના રજૂ કરી છે.

મોટા વ્યવહારો માટે, આ ગ્રાહકો એક ટ્રસ્ટેડ પર્સન પસંદ કરી શકે છે જે વ્યવહારને પ્રમાણિત કરશે અથવા ચકાસશે. આ છેતરપિંડી કરનારાઓની પહોંચને મર્યાદિત કરશે.

  • આ નિયમો શા માટે જરૂરી છે?

નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCRP) ના આંકડા ચિંતાજનક છે:

વર્ષ 2025: એક જ વર્ષમાં આશરે 28 લાખ છેતરપિંડીના કેસ નોંધાયા હતા.

કુલ નુકસાન: નાગરિકોએ 22931 કરોડ રૂપિયાનું જંગી નુકસાન કર્યું.

મ્યૂલ ખાતાઓ પર અંકુશ: અન્ય લોકોના નામે ખોલવામાં આવતા નકલી ખાતાઓ દ્વારા છેતરપિંડી અટકાવવા માટે, RBI હવે ખાતાઓ માટે કુલ ક્રેડિટ મર્યાદા નક્કી કરવાનું વિચારી રહી છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

