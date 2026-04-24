હોમBusinessPaytm પેમેન્ટ્સ બેંકનો ખેલ ખતમ! RBIએ રદ કર્યું બેંકિંગ લાઇસન્સ, શું તમારા પૈસા ડૂબી જશે?

Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકનો ખેલ ખતમ! RBIએ રદ કર્યું બેંકિંગ લાઇસન્સ, શું તમારા પૈસા ડૂબી જશે?

Paytm Bank Licence Cancelled: Paytm સામેની આ કાર્યવાહી અચાનક નહોતી. 11 માર્ચ, 2022ના રોજ, આરબીઆઈએ નવા ગ્રાહકો ઉમેરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ત્યારબાદ, 2024ની શરૂઆતમાં, તેણે ડિપોઝિટ, ક્રેડિટ અને વોલેટ ટોપ-અપ પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:35 PM IST
  • Paytm સામેની આ કાર્યવાહી અચાનક નહોતી.
  • 11 માર્ચ, 2022ના રોજ, આરબીઆઈએ નવા ગ્રાહકો ઉમેરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
  • 2024ની શરૂઆતમાં, તેણે ડિપોઝિટ, ક્રેડિટ અને વોલેટ ટોપ-અપ પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા હતા.

Trending Photos

Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકનો ખેલ ખતમ! RBIએ રદ કર્યું બેંકિંગ લાઇસન્સ, શું તમારા પૈસા ડૂબી જશે?

Paytm Bank Licence Cancelled: ગુરુવારે, ભારતીય રિઝર્વ બેંકે કડક કાર્યવાહી કરી અને Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (પીપીબીએલ)નું બેંકિંગ લાઇસન્સ રદ કર્યું. આ આદેશ 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અમલમાં આવ્યો. વધુમાં, આરબીઆઈ હવે બેંકને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવા માટે હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.

કાર્યવાહી કેમ કરવી પડી?

તેના નોટિફિકેશનમાં, આરબીઆઈએ લાઇસન્સ રદ કરવા માટેના ઘણા ગંભીર કારણો આપ્યા છે. કેન્દ્રીય બેંકે જણાવ્યું હતું કે પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક એવી રીતે કાર્યરત હતી જે થાપણદારો અને જાહેર હિત માટે હાનિકારક હતી. વધુમાં, આરબીઆઈએ બેંકના સંચાલનના પાત્ર અને કામગીરી પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી. વધુમાં, આરબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે બેંક વારંવાર પેમેન્ટ્સ બેંક લાઇસન્સ માટે જરૂરી આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.

2022માં પહેલી કાર્યવાહી

પેટીએમ સામેની આ કાર્યવાહી અચાનક નથી. માર્ચ, 2022માં RBIએ નવા ગ્રાહકો એડ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. જે બાદ 2024ની શરૂઆતમાં, તેણે ડિપોઝિટ, ક્રેડિટ અને વોલેટ ટોપ-અપ પર નિયંત્રણો લાદ્યા. હવે, લાઇસન્સ રદ કરીને, RBIએ બેંકને બંધ કરી દીધી છે.

શું ગ્રાહકોના પૈસા ડૂબી જશે?

RBIએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક પાસે તેના થાપણદારોને સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવા માટે પૂરતી તરલતા છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, ગ્રાહકોને નિયમો અનુસાર તેમના પૈસા પરત કરવામાં આવશે.

Paytm પર શું અસર થશે?

વિજય શેખર શર્માની કંપની માટે આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ફટકો છે. Paytmના વોલેટ અને વેપારી ચુકવણીનો મોટો ભાગ આ બેંક દ્વારા હેન્ડલ કરવામાં આવતો હતો. જો કે, Paytm હવે અન્ય બેંકો સાથે ભાગીદારી કરીને તેની સેવાઓ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

paytmPaytm RBIPaytm ClosedRBI Paytm Bank Licence CancelledPaytm Payments Bank newsRBI PaytmPaytm Bank Depositor SafetyGujarati NewsBusiness News

