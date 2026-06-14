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Peko અને Kalp વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી, SME અર્થતંત્ર માટે બનશે આગામી પેઢીનું ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

Peko અને Kalp વચ્ચે થયેલા વ્યૂહાત્મક સહયોગ હેઠળ SME ક્ષેત્ર માટે આગામી પેઢીનું ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવશે. આ ભાગીદારી દ્વારા Pekoના સુપર-પ્લેટફોર્મમાં ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ લેજર, પ્રોગ્રામેબલ ડિજિટલ કેશ, ડિજિટલ એસેટ્સ, ટોકનાઇઝેશન અને એજેન્ટિક કોમર્સ જેવી અદ્યતન ટેક્નોલોજીનો સમાવેશ થશે, જે બેંકો, ફ્રી ઝોન, સરકારો અને ઉદ્યોગોને નવી ડિજિટલ ક્ષમતાઓ પૂરી પાડશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:57 PM IST
Peko અને Kalp વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી, SME અર્થતંત્ર માટે બનશે આગામી પેઢીનું ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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Peko અને Kalp વચ્ચે ભાગીદારી, SME માટે બનશે આગામી પેઢીનું ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
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