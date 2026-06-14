/Peko અને Kalp વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી, SME અર્થતંત્ર માટે બનશે આગામી પેઢીનું ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર

UAEનું અગ્રણી ઓલ-ઇન-વન બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ સુપર-પ્લેટફોર્મ Peko અને ફુલ-સ્ટેક ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તથા ટોકનાઇઝેશન ટેક્નોલોજી કંપની Kalp Digital Infrastructure Corp એ આજે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SMEs) માટે આગામી પેઢીના ફાઇનાન્સ અને કોમર્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણ માટે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે.
મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ (MoU) હેઠળ બંને કંપનીઓ Peko પ્લેટફોર્મમાં Kalpના ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું એકીકરણ કરશે. આ સહયોગ દ્વારા પરમિશન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ લેજર ટેક્નોલોજી (DLT) લેયર, પ્રોગ્રામેબલ ડિજિટલ કેશ અને મૂલ્ય પરિવહન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલ એસેટ વૉલેટ અને કી-મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, એજેન્ટિક કોમર્સ ક્ષમતાઓ તથા ટોકનાઇઝેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર Pekoના ગ્રાહકો અને તેના સંસ્થાકીય ભાગીદારોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
આ ભાગીદારી બે પૂરક શક્તિઓને એકસાથે લાવે છે. Peko UAE અને સમગ્ર પ્રદેશમાં આધુનિક વ્યવસાયો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. કંપની ઇન્વોઇસિંગ, પેમેન્ટ્સ, પેરોલ, કંપની ફોર્મેશન, કોર્પોરેટ ટ્રાવેલ અને ઇન્શ્યોરન્સ સહિત 50થી વધુ ઇન્ટિગ્રેટેડ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. આ સેવાઓ સીધી રીતે તેમજ વ્હાઇટ-લેબલ મોડલ દ્વારા બેંકો, ફ્રી ઝોન, સરકારી સંસ્થાઓ અને SME ઇકોસિસ્ટમને સશક્ત બનાવતી અન્ય સંસ્થાઓને આપવામાં આવે છે.
બીજી તરફ Kalp એવું મૂળભૂત ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રદાન કરે છે, જે આવા પ્લેટફોર્મ્સની પાયાની ટેક્નોલોજી તરીકે કાર્ય કરે છે. Kalpનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વ્હાઇટ-લેબલ અને એમ્બેડેડ મોડલ માટે ડિઝાઇન કરાયું છે, જેથી તેના ભાગીદારો પોતાની બ્રાન્ડ હેઠળ અદ્યતન ડિજિટલ એસેટ અને પ્રોગ્રામેબલ ફાઇનાન્સ સેવાઓ ઓફર કરી શકે.
આ ભાગીદારી દ્વારા બંને કંપનીઓનો હેતુ એ છે કે અત્યાર સુધી માત્ર મોટી નાણાકીય સંસ્થાઓ સુધી મર્યાદિત રહેલું ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ-ગ્રેડ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હવે SMEs માટે પણ રોજિંદી વ્યવસાયિક ક્ષમતા બની જાય અને તે તેમને તેમના વિશ્વસનીય પ્લેટફોર્મ્સ અને ભાગીદારો મારફતે સરળતાથી ઉપલબ્ધ બને.
Pekoના સ્થાપક અને CEO કાશિફ અહમદ ખાને શું કહ્યું ?
કાશિફ અહમદ ખાને કહ્યું કે, "જ્યારે અમે Pekoની સ્થાપના કરી, ત્યારે અમારો હેતુ માત્ર વ્યવસાયિક કામગીરીને સરળ બનાવવાનો નહોતો, પરંતુ તેની પાછળના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની નવી કલ્પના કરવાનો હતો. Kalp સાથેની આ ભાગીદારી દ્વારા અમે ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ લેજર, પ્રોગ્રામેબલ મની, ડિજિટલ એસેટ વૉલેટ્સ અને એજેન્ટિક કોમર્સ જેવી આગામી પેઢીની ટેક્નોલોજીને સામાન્ય વ્યવસાયો સુધી પહોંચાડી શકીશું. આ બેંકો, ફ્રી ઝોન અને અન્ય સક્ષમ ભાગીદારો મારફતે ઉપલબ્ધ થશે. આ SME અર્થતંત્રને વધુ ઝડપી, પારદર્શક અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર બનાવવાનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે."
Kalp માટે આ ભાગીદારી તેના "ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર-ફર્સ્ટ" મોડલની માન્યતા સમાન છે, જેમાં શક્તિશાળી ટેક્નોલોજી વિશ્વસનીય પ્લેટફોર્મ્સની પાછળ અદૃશ્ય રીતે કાર્ય કરે છે, અલગ ગ્રાહક બ્રાન્ડ તરીકે નહીં.
Kalpના સહ-સ્થાપક તપન સાંગલએ શું કહ્યું ?
Kalpના સહ-સ્થાપક તપન સાંગલએ જણાવ્યું હતું કે, "આગામી દાયકામાં વ્યવસાયો પૈસા કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરે છે અને વિશ્વાસ કેવી રીતે સ્થાપિત કરે છે તેમાં મોટો ફેરફાર આવશે. SMEs એ આ પરિવર્તનના નેતા બનવા જોઈએ, પાછળથી તેને અપનાવનાર નહીં. Peko સાથેની ભાગીદારી દ્વારા અમે લાખો SMEs સુધી આ ભવિષ્યની તકનીકો પહોંચાડી શકીશું."
Kalp Digital Infrastructure Corpના CEO મૃત્યુંજય પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, "Kalpની રચના એવી પાયાની ટેક્નોલોજી તરીકે કરવામાં આવી છે જેના પર મહાન પ્લેટફોર્મ્સનું નિર્માણ થાય, માત્ર આગળ દેખાતી બ્રાન્ડ તરીકે નહીં. Peko જેવી વિશાળ પહોંચ ધરાવતી કંપની સાથે ભાગીદારી થવાથી અમારી ટેક્નોલોજી — જેમાં પરમિશન્ડ લેજર, પ્રોગ્રામેબલ કેશ રેલ્સ, ટોકનાઇઝેશન અને એજેન્ટિક કોમર્સનો સમાવેશ થાય છે — મોટા પાયે વ્યવસાયો સુધી પહોંચી શકશે. આ બધું વ્હાઇટ-લેબલ અને એમ્બેડેડ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ થશે. સાથે મળીને અમે અદ્યતન ડિજિટલ એસેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને માત્ર એક વચન નહીં પરંતુ વાસ્તવિક અર્થતંત્ર માટે રોજિંદી ઉપયોગિતા બનાવી રહ્યા છીએ."
પ્રારંભિક તબક્કામાં બંને કંપનીઓ ઇન્ટિગ્રેશન આર્કિટેક્ચર, સુરક્ષા અને વ્યાપારી મોડલનું સંયુક્ત મૂલ્યાંકન કરશે. ત્યારબાદ તબક્કાવાર રીતે Pekoના ઇકોસિસ્ટમમાં નવી ક્ષમતાઓ રજૂ કરવામાં આવશે.
આ ભાગીદારી Pekoના UAE, સાઉદી અરેબિયા, ભારત અને અન્ય બજારોમાં આવેલા નેટવર્કમાં વિસ્તરણ માટે રચાઈ છે અને Peko પ્લેટફોર્મ વિતરિત કરતા સંસ્થાકીય ભાગીદારો તથા ઇકોસિસ્ટમ એનેબલર્સ સુધી પણ તેનો લાભ પહોંચાડશે.
Peko વિશે
2022માં સ્થાપિત અને દુબઈ મુખ્યાલય ધરાવતું Peko એક ઓલ-ઇન-વન બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ સુપર-પ્લેટફોર્મ છે, જે નાના, મધ્યમ અને મોટા ઉદ્યોગોને તેમની નાણાકીય અને કામગીરી સંબંધિત જરૂરિયાતો એક જ ઇન્ટરફેસ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં મદદ કરે છે.
તે ઇન્વોઇસિંગ અને પેમેન્ટ્સ, પેરોલ અને HR, કોર્પોરેટ કાર્ડ્સ અને ખર્ચ વ્યવસ્થાપન, બિલ પેમેન્ટ્સ, કંપની સ્થાપના અને લાઇસન્સિંગ, કોર્પોરેટ ટ્રાવેલ અને ઇન્શ્યોરન્સ જેવી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.
Peko પોતાની સેવાઓ સીધી રીતે તેમજ વ્હાઇટ-લેબલ અથવા કો-બ્રાન્ડેડ મોડલ દ્વારા બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ, આર્થિક અને ફ્રી ઝોન, સરકારી સંસ્થાઓ, ટેલિકોમ ઓપરેટર્સ, પેમેન્ટ એગ્રીગેટર્સ અને ઇ-કોમર્સ પ્રદાતાઓને આપે છે.
કંપની હાલમાં UAE, સાઉદી અરેબિયા અને ભારતમાં કાર્યરત છે. ડિસેમ્બર 2025માં International Holding Company (IHC)એ Pekoમાં બહુમતી હિસ્સો ખરીદીને તેના વિકાસને વધુ ગતિ આપી હતી.
Kalp વિશે
Kalp Digital Infrastructure Corp ફુલ-સ્ટેક ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેક્નોલોજી ઇન્ટિગ્રેશન સોલ્યુશન્સનું ડિઝાઇન, વિકાસ અને સંચાલન કરે છે.
તેની સેવાઓમાં પરમિશન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ લેજર ટેક્નોલોજી (DLT) લેયર, પ્રોગ્રામેબલ ડિજિટલ કેશ અને મૂલ્ય પરિવહન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલ એસેટ વૉલેટ અને કી-મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, AI એજન્ટ દ્વારા ડિજિટલ એસેટ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એજેન્ટિક કોમર્સ ક્ષમતાઓ, ટોકનાઇઝેશન અને એસેટ લાઇફસાયકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તેમજ API, SDK અને ઇન્ટિગ્રેશન સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
Kalpનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વ્હાઇટ-લેબલ અને એમ્બેડેડ મોડલ માટે વિકસાવવામાં આવ્યું છે, જે બેંકો, ફ્રી ઝોન, સરકારો, ટેલિકોમ ઓપરેટર્સ, પેમેન્ટ એગ્રીગેટર્સ, ઇ-કોમર્સ પ્રદાતાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓને પોતાની બ્રાન્ડ હેઠળ અદ્યતન ડિજિટલ ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરવાની સગવડ આપે છે.