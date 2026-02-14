Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

3 પૈસાના સ્ટોકે રોકાણકારોનું ભાગ્ય ચમકાવ્યું, 1 લાખના બનાવી દીધા ₹14.10 કરોડ

Stock Market News: નર્ચર વેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના શેરની વાત કરીએ તો છ વર્ષ પહેલા કિંમત માત્ર ₹0.03 હતી. તે છ વર્ષમાં 1,40,566%  વધી વર્તમાનમાં 42.30 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. આ કિંમતમાં જો કોઈએ શેરમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તેની સંપત્તિ વધીને 14.10 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ હોય.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:31 AM IST

Trending Photos

3 પૈસાના સ્ટોકે રોકાણકારોનું ભાગ્ય ચમકાવ્યું, 1 લાખના બનાવી દીધા ₹14.10 કરોડ

Nurture Well Industries share price: શેર બજારમાં ઘણા એવા પેની સ્ટોક છે જેણે રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે. આવો એક પેની સ્ટોક નર્ચર વેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો છે. આ કંપનીના શેરની કિંમત છ વર્ષ પહેલા માત્ર ત્રણ પૈસા હતા જો હવે 40 રૂપિયાથી વધુ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. આવો આ શેરનું પરફોર્મંસ જાણીએ.

શેરનું પરફોર્મંસ
નર્ચર વેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના શેરની વાત કરીએ તો છ વર્ષ પહેલા તેની કિંમત માત્ર 0.03 રૂપિયા હતી. હવે શ વર્ષમાં શેર 140566 ટકા વધી 42.30 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. આ રકમ પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો છ વર્ષ પહેલા કંપનીમાં 1 લાખનું રોકાણ આજે 14.10 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. ઓક્ટોબર 2024મા 1:10 ના ગુણોત્તરમાં સ્ટોક સ્પ્લિટ થયો અને એપ્રિલમાં 1 પર એક બોનસ શેર જારી કરવામાં આવ્યો હતો. મહત્વનું છે કે કંપનીના શેરમાં જાન્યુઆરી 2024થી ઓગસ્ટ 2025 વચ્ચે સતત તેજી જોવા મળી હતી. શેરનો 52 સપ્તાહનો લો 17 રૂપિયા છે. કંપનીના માર્કેટ કેપિટલની વાત કરીએ તો આશરે 1000 કરોડ રૂપિયાના સ્તર પર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કંપની વિશે જાણો
1995મા સ્થાપિત નર્ચર વેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (પૂર્વમાં ઈન્ટીગ્રેટેડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ) એક વિવિધ ખાદ્ય કંપની છે, જે જૈવિક અને અજૈવિક ખાદ્ય ઉત્પાદનો, બેકરી આઈટમ અને પ્રોસેસિંગ ખાદ્ય પદાર્થોના નિર્માણમાં લાગી છે.

ડિસેમ્બરમાં સમાપ્ત ક્વાર્ટર દરમિયાન કંપનીએ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. નફામાં વાર્ષિક આધાર પર 95 ટકાની વૃદ્ધિ થઈ અને તે 34.60 કરોડ સુધી પહોંચી ગયો જ્યારે ઓપરેટિંગ રેવેન્યુમાં વાર્ષિક આધાર પર 46 ટકાની વૃદ્ધિ થઈ અને તે 290 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું. કંપનીનો એબિટા લગભગ ડબલ થઈ 33.19 કરોડ થઈ ગયો જ્યારે માર્જિનમાં વાર્ષિક આધાર પર 280 પોઈન્ટની વૃદ્ધિ થઈ અને તે 11.45 ટકા સુધી પહોંચી ગયું. કંપનીએ પોતાના આવક સંબંધિત રિપોર્ટમાં કહ્યું કે વિતરણ વિસ્તાર, પેકેજિંગ અપગ્રેડેશન અને ઓપરેટિંગ અનુશાસન પર અમારૂ ધ્યાન બ્રાન્ડને મજબૂત કરવા અને વિકાસને જારી રાખવાનું છે.

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 53.81 ટકા છે, જે ઘણા ક્વાર્ટરથી યથાવત છે અને તેમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો તથા અન્ય શ્રેણીનો હિસ્સો 45.80 ટકા છે. વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકારોની ભાગીદારી ખુબ ઓછી 0.32 ટકા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
penny stocknurture well industries

Trending news