/15 વર્ષની નોકરી પછી કેટલું પેન્શન મળશે? જાણો EPSનું સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન અને ગણતરી

જો તમે ખાનગી નોકરી કરો છો તો તમારે પણ ઈપીએફ કપાતું હશે. કંપની પણ આપે છે. પરંતુ કંપની તરફથી મળનાર પૈસાનો એક હિસ્સો કર્મચારીની પેન્શન યોજના એટલે કે EPS માં જમા થાય છે. સવાલ છે કે જો તમે 15 વર્ષ નોકરી કરી છે તો નિવૃત્તિ બાદ તમને દર મહિને કેટલું પેન્શન મળી શકે છે? આજે તમને તેની ગણતરી સમજાવીશું.
EPS પેન્શનની ગણતરી એક નક્કી ફોર્મ્યુલાથી થાય છે. માસિક પેન્શન = પેન્શન યોગ્ય વેતન × પેન્શન યોગ્ય સેવા ÷ 70. અહીં પેન્શન યોગ્ય વેતન અને નોકરીનો સમયગાળો સૌથી મહત્વનો છે. સામાન્ય નિયમ હેઠળ 1 સપ્ટેમ્બર 2014 બાદ પેન્શન યોગ્ય વેતનની મહત્તમ મર્યાદા 15000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે. તેથી ઉદાહરણમાં આપણે 15000 વેતન અને 15 વર્ષની પેન્શન યોગ્ય સેવા માની ગણતરી કરીશું.
હવે ગણતરીથી સમજીએ. જો પેન્શન યોગ્ય વેતન 15000 છે અને તમે 15 વર્ષ નોકરી કરી છે તો ફોર્મ્યુલા આ રીતે હશે. પહેલા 15000 ને 15થી ગુણાકાર કરશો તો આવશે 2,25000. હવે તેને 70થી ભાંગાકાર કરશો તો આવશે 3,214.28. આ રીતે અંદાજિત માસિક પેન્શન આશરે 3214 રૂપિયા થાય છે.
જો એક વર્ષનું પેન્શન કાઢો છો. તો તમને દર મહિને આશરે 3214 રૂપિયા પેન્શન મળે છે, તો 12 મહિનામાં તમને 38568 રૂપિયા પેન્શનના રૂપમાં મળશે. એટલે કે જો તમે 15 વર્ષ નોકરી કરી છે. એટલા વર્ષ તમારા પેન્શનમાં પૈસા આવ્યા છે તો તમને વર્ષમાં 38568 રૂપિયા મળશે. પરંતુ તમને કેટલા મળશે તે નિયમો, પાત્રતા અને સેવા રેકોર્ડના આધાર પર અલગ હોઈ શકે છે.
અહીં એક જરૂરી વાત સમજવાની છે. જો તમારી વાસ્તવિક બેઝિક સેલેરી 20,000, 30,000 કે તેનાથી વધુ છે તો પણ સામાન્ય EPS ગણનામાં પૂરુ વેતન લેવામાં આવતું નથી. વર્તમાન વેતન મર્યાદાનું કારણ ઉદાહરણમાં પેન્શન યોગ્ય વેતન 15000 જ માનવામાં આવશે. તેથી 30000 બેઝિકવાળા કર્મચારીનું પેન્શન સીધા 30,000 ને ફોર્મ્યુલામાં કાઢવામાં આવશે નહીં.
જો તમે 15 વર્ષ સુધી નોકરી કરી છે તો વધુ એક જરૂરી નિયમ જુઓ. EPSમાં પેન્શનનો લાભ મેળવવા માટે સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષની પેન્શન યોગ્ય સેવા જરૂરી હોય છે. તેથી 15 વર્ષની સેવા પૂરી કરનાર કર્મચારી આ મહત્તમ સમયગાળાની શરત પૂરી કરે છે. પરંતુ પેન્શન ક્યારે શરૂ થશે, તે ઉંમર અને લાગૂ નિયમ પર નિર્ભર કરે છે. એટલે કે 15 વર્ષની સેવાનો મતલબ નથી કે પેન્શન તત્કાલ શરૂ થઈ જશે.