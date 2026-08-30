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15 વર્ષની નોકરી પછી કેટલું પેન્શન મળશે? જાણો EPSનું સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન અને ગણતરી

15 વર્ષની નોકરી પૂરી થઈ ગઈ છે તો નિવૃત્તિ પર કેટલું પેન્શન મળશે? ઈપીએસની ફોર્મ્યુલાથી જાણો દર મહિને કેટલી રકમ હાથમાં આવશે. વર્ષમાં તમને કેટલું પેન્શન મળશે. 15000 રૂપિયાની આવક હિસાબે સમજો ગણતરી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:24 PM IST
15 વર્ષની નોકરી પછી કેટલું પેન્શન મળશે? જાણો EPSનું સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન અને ગણતરી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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