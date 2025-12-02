Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

આ કર્મચારીઓના પેન્શનમાં વધારો થશે નહીં ? લાંબા સમયથી હતી માંગ, હવે સરકારે સંસદમાં આપ્યો જવાબ

Pension Scheme: આ પ્રશ્ન શિવસેના (UBT)ના સાંસદ બાલ્યા મામા સુરેશ ગોપીનાથ મ્હાત્રે દ્વારા પૂછવામાં આવ્યો હતો. સરકારે પણ તેનો લોકસભામાં જવાબ આપ્યો હતો. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 02, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

આ કર્મચારીઓના પેન્શનમાં વધારો થશે નહીં ? લાંબા સમયથી હતી માંગ, હવે સરકારે સંસદમાં આપ્યો જવાબ

Pension Scheme: EPS-95 પેન્શનરોની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગ (લઘુત્તમ પેન્શન 1,000 રૂપિયાથી વધારીને 7,500 રૂપિયા કરવાની) આ સમયે પૂર્ણ થવાની શક્યતા ઓછી છે. શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે 2019ના મૂલ્યાંકન મુજબ EPS ફંડમાં એક્ચ્યુરિયલ ડેફિસિટ છે. આનો અર્થ એ થયો કે ફંડની નાણાકીય સ્થિતિ હાલમાં પેન્શન વધારવા માટે પૂરતી મજબૂત નથી. આનાથી ફરી એકવાર પેન્શનરોમાં હતાશા વધી છે, જેઓ વધતી જતી મોંઘવારી અને ખર્ચ વચ્ચે પેન્શનની રકમમાં વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

જવાબ શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

શિવસેના (UBT)ના સાંસદ બાલ્યા મામા સુરેશ ગોપીનાથ મ્હાત્રે દ્વારા આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. તેમણે જાણવા માંગતા હતા કે શું સરકાર EPS-95 હેઠળ લઘુત્તમ પેન્શન 1,000 રૂપિયાથી વધારીને 7,500 રૂપિયા કરવાનું વિચારી રહી છે. જવાબમાં, શોભા કરંદલાજેએ સમજાવ્યું કે EPS-95 યોજના નિર્ધારિત યોગદાન - નિર્ધારિત લાભ મોડેલ પર કાર્ય કરે છે. 

નોકરીદાતાઓ આ ભંડોળમાં 8.33% ફાળો આપે છે, અને કેન્દ્ર સરકાર 15,000 રૂપિયાની પગાર મર્યાદા સુધી સહાય તરીકે 1.16% ફાળો આપે છે. મંત્રીએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તમામ પેન્શન અને લાભો આ સંચિત ભંડોળમાંથી ચૂકવવામાં આવે છે, અને 31 માર્ચ, 2019ના મૂલ્યાંકન મુજબ, ભંડોળ ઓછું છે, તેથી તાત્કાલિક વધારો શક્ય નથી.

સાંસદે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા

સાંસદે EPS સંબંધિત અન્ય ઘણા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા - જેમ કે પેન્શનરોને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)નો લાભ કેમ આપવામાં આવતો નથી, શું સરકાર પેન્શનની રકમ વધારવા માટે કોઈ નક્કર પગલાં લેશે, અને શું EPS-95 પેન્શનરોના સંગઠનોની માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. 

આ પ્રશ્નોના જવાબમાં, મંત્રીએ જણાવ્યું કે સરકાર હાલમાં 1.16% વાર્ષિક યોગદાન ઉપરાંત બજેટરી સપોર્ટ દ્વારા 1,000 રૂપિયાની લઘુત્તમ પેન્શન સુનિશ્ચિત કરે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સરકાર EPS ફંડના સ્વાસ્થ્ય અને ભવિષ્યની જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કર્મચારીઓને મહત્તમ લાભો પૂરા પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આનો અર્થ એ છે કે માંગણીઓ પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તાત્કાલિક કોઈ મોટી કાર્યવાહી થવાની શક્યતા ઓછી છે.

સામાજિક સુરક્ષા યોજના

EPS-95એ એક મહત્વપૂર્ણ સામાજિક સુરક્ષા યોજના છે, જે કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોને વૃદ્ધાવસ્થા, અપંગતા અને મૃત્યુ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં રક્ષણ આપવા માટે રચાયેલ છે. આમાં 58 વર્ષમાં નિવૃત્તિ પેન્શન, 50 વર્ષમાં વહેલું પેન્શન, કાયમી અપંગતા પર અપંગતા પેન્શન, વિધવા/વિધુર પેન્શન, બાળકો અને અનાથ માટે ખાસ પેન્શન, નોમિની પેન્શન અને માતાપિતા માટે સહાયનો સમાવેશ થાય છે. 

EPS સભ્યો ટૂંકા સેવા સમયગાળાના કિસ્સામાં ઉપાડ લાભ પણ મેળવી શકે છે. જો કે, પેન્શનરોનું કહેવું છે કે વધતી જતી ફુગાવામાં 1,000 રૂપિયાનું લઘુત્તમ પેન્શન બિલકુલ પૂરતું નથી, તેથી કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી રકમ વધારવાની વારંવાર માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ હાલમાં, સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા તાજેતરના પ્રતિભાવ પરથી, એ સ્પષ્ટ છે કે લઘુત્તમ પેન્શનમાં વધારો કરવાની આશા થોડા વધુ સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
EPS-95 PensionPension Schememodi govtEPS 95 Pension Newssalary NewsGujarati NewsBusiness Newscentral governmentparliamentEmployeesincrease pension

Trending news