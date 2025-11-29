પેન્શનરો સાવધાન ! જલ્દી પુરૂ કરો આ કામ, નહીંતર આવતા મહિને નહીં આવે પેન્શન, જાણો
Pensioners Important News: જો પેન્શનરો આ એક કામ નહીં કરે તો તેમને આવતા મહિને તેમના પેન્શન ચુકવવામાં આવશે નહીં. 30 નવેમ્બર સબમિટ કરવાની છેલ્લી તક છે.
Pensioners Important News: જો તમને માસિક પેન્શન મળે છે, તો તમારે આ કાર્ય તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવું પડશે, અન્યથા, 30 નવેમ્બર પછી, તમને તક મળશે નહીં અને તમારું પેન્શન બંધ થઈ શકે છે. જો કોઈ પેન્શનર આ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમનું પેન્શન બંધ થઈ શકે છે અને તેમને તેમના ખર્ચનું સંચાલન કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
અમે જીવન પ્રમાણપત્ર(Life Certificate) સબમિટ કરવાની વાત કરી રહ્યા છીએ. દેશભરના પેન્શનરો માટે જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા વિના, તેમનું પેન્શન બંધ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણપત્ર પેન્શનર જીવંત હોવાનો પુરાવો આપે છે, જેથી તેઓ પેન્શન લાભો મેળવવાનું ચાલુ રાખી શકે. આ નિયમ કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને પેન્શનરોને લાગુ પડે છે.
આ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. આ પ્રક્રિયા ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર (DLC) દ્વારા ઓનલાઈન પૂર્ણ કરી શકાય છે. સરકારે પેન્શનરોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપી છે.
જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા માટે શું જરૂરી છે?
જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવા માટે, પેન્શનરો પાસે તેમનો પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર (PPO) નંબર, આધાર નંબર, બેંક ખાતાની વિગતો અને આધાર સાથે જોડાયેલ મોબાઇલ નંબર હોવો આવશ્યક છે. આ પ્રક્રિયા વાર્ષિક ધોરણે પુનરાવર્તિત કરવી આવશ્યક છે, કારણ કે દરેક પ્રમાણપત્ર સબમિટ કર્યાની તારીખથી ફક્ત એક વર્ષ માટે માન્ય છે.
જો તેઓ સમયસર સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો શું થશે?
જો 30 નવેમ્બર સુધીમાં જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવામાં ન આવે, તો પેન્શન ચૂકવણી બંધ થઈ જશે. પેન્શનરોએ ચુકવણી ફરી શરૂ કરવા માટે સેન્ટ્રલ પેન્શન પ્રોસેસિંગ સેન્ટર (CPPC) માં જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. પ્રમાણપત્ર સ્વીકાર્યા પછી જ કોઈપણ બાકી ચૂકવણી જાહેર કરવામાં આવશે.
પ્રમાણપત્ર ક્યાં સબમિટ કરવાનું?
જીવન પ્રમાણપત્રો સ્થાનિક બેંક શાખાઓ, પોસ્ટ ઓફિસો, ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક, રેલ્વે, CGDA, ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ, UIDAI અને પેન્શનર્સ કલ્યાણ સંઘો સહિત વિવિધ પેન્શન વિતરણ સત્તાવાળાઓને સબમિટ કરી શકાય છે.
મોટાભાગના પેન્શનરોને તેમની બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાનું સૌથી સરળ લાગે છે. SBI, PNB, HDFC બેંક, ICICI બેંક, કેનેરા બેંક, યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી બેંકો જીવન પ્રમાણપત્રો સ્વીકારે છે.
ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે સબમિટ કરવું
ડિજિટલ એલસી વિકલ્પે બેંકની મુલાકાત લેવા માંગતા ન હોય તેવા લોકો માટે પ્રક્રિયા સરળ બનાવી છે. પેન્શનરોએ ખાતરી કરવી પડશે કે તેમનો આધાર તેમના પેન્શન ઓથોરિટી સાથે લિંક થયેલ છે. 'AadhaarFaceRD' અને 'Life Certificate Face App' ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, તેઓ પોતાનો ચહેરો સ્કેન કરી શકે છે, વિગતો ભરી શકે છે અને રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરી શકે છે. ત્યારબાદ પ્રમાણપત્ર માટે ડાઉનલોડ લિંક તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવશે.
તમારા પ્રમાણપત્રની સ્ટેટ્સ કેવી રીતે તપાસવી?
સબમિટ કર્યા પછી, પેન્શનરોને SMS દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શન ID પ્રાપ્ત થશે. ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ સત્તાવાર પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે, જ્યાં તેની સ્થિતિ પણ પ્રદર્શિત થશે. જો પ્રમાણપત્ર સ્વીકારવામાં ન આવે અને ફરીથી સબમિટ કરવાની જરૂર હોય તો સ્થિતિ તપાસવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ વાર્ષિક જરૂરિયાત નજીવી લાગે છે, પરંતુ તેને સમયસર પૂર્ણ કરવાથી પેન્શનરોને તેમના માસિક ચૂકવણી કોઈપણ વિક્ષેપ વિના મળતી રહે છે.
