ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission: પેન્શનરોને DA અને બીજા ફાયદા નહીં મળે? સામે આવ્યું સત્ય

તાજેતરમાં, આઠમા પગાર પંચ અંગે અફવાઓ ફેલાઈ છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને હવે 8મા પગાર પંચ અને DA વધારા જેવા લાભો મળશે નહીં. નાણા અધિનિયમ 2025 સંબંધિત આ પ્રશ્નોએ મૂંઝવણને વેગ આપ્યો છે. પરંતુ ચાલો જાણીએ કે આમાં કેટલું સત્ય છે...

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:40 AM IST

નવી દિલ્હીઃ તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા અને WhatsApp પર એક મેસેજ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેણે નિવૃત સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની ચિંતા વધારી દીધી છે. આ મેસેજમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ફાઈનાન્સ એક્ટ 2025 દ્વારા સરકારે પેન્શનરોને મળતા ઘણા ફાયદા ખતમ કરી દીધા છે. ખાસ તેમાં મોંઘવારી ભથ્થું, ભવિષ્યના પે કમીશન અને પ્રસ્તાવિત આઠમાં પગાર પંચ સાથે જોડાયેલા લાભ બંધ થવાની વાત કહેવામાં આવી રહી છે. પરંતુ સવાલ તે છે કે શું આ દાવા સાચા છે? આવો જાણીએ તેની હકીકત શું છે.

વાયરલ મેસેજમાં શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે?
વાયરલ મેસેજ પ્રમાણે ફાઈનાન્સ એક્ટ 2025 લાગૂ થયા બાદ નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીઓને ડીએમાં વધારાનો ફાયદો મળશે નહીં. આ સિવાય તે પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આવનાર સમયમાં લાગૂ થનાર પે કમીશન, જેમાં આઠમું પગાર પંચ પણ સામેલ છે, તેના ફાયદા પેન્શનરોને મળી શકશે નહીં. મેસેજમાં ત્યાં સુધી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લાખો પેન્શનર આ નિર્ણયથી પ્રભાવિત થશે.

ફેક્ટ ચેકમાં શું સામે આવ્યું?
સરકારી એજન્સી, પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB) ના ફેક્ટ-ચેકિંગ યુનિટે આ દાવાઓને સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા ગણાવ્યા છે. PIB અનુસાર, ફાઇનાન્સ એક્ટ 2025 માં એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે જે પેન્શનરોને તેમના DA અથવા પગાર પંચના લાભોથી વંચિત રાખે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને પહેલાની જેમ DA વધારો મળતો રહેશે, અને ભવિષ્યના પગાર પંચની ભલામણો પેન્શનરોને પણ લાગુ પડશે, જેમ ભૂતકાળમાં થયું છે.

પછી કેમ ભ્રમ ફેલાયો?
હકીકતમાં આ કન્ફ્યુઝન CCS (પેન્શન) રૂલ્સ 2021ના રૂલ 37માં આ એક સંશોધનને કારણે ફેલાયું છે. આ નિયમ તે સરકારી કર્મચારીઓ પર લાગૂ થાય છે, જેને કોઈ કારણે પબ્લિક સેક્ટર અન્ટરટેકિંગ  (PSU) માં મોકલવામાં આવ્યા છે. આ નિયમ હેઠળ કહેવામાં આવ્યું કે જો કોઈ આવા કર્મચારી પર ગંભીર ગેરવર્તણૂક (Misconduct) સાબિત થઈ જાય છે, તો કેટલાક નિવૃત્તિ લાભ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે. પરંતુ તેને સામાન્ય પેન્શનર, મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કે પે કમીશન સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.

શું Da કે આઠમાં પગાર પંચના ફાયદા બંધ થશે?
બિલકુલ નહીં, સરકારે ન તો મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો રોક્યો છે અને ન પેન્શનરોને ભવિષ્યના પે કમીશનથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે તો તેની ભલામણો વર્તમાન કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બંને પર લાગૂ થાય છે, બસ સરકાર મંજૂરી આપે.

 

8th Pay Commission8th Pay Commission pensioners benefits

