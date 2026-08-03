Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /LPG છોડીને આ ગેસ તરફ વળી રહ્યા છે લોકો! જુલાઈના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત

LPG છોડીને આ ગેસ તરફ વળી રહ્યા છે લોકો! જુલાઈના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત

LPG Sales Decline: જુલાઈ દરમિયાન ભારતમાં ઇંધણની માંગના વલણો બદલાતા દેખાયા છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણમાં મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી, જ્યારે LPGની માંગમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ઔદ્યોગિક અને હોટેલ-રેસ્ટોરન્ટ ક્ષેત્રના ઘણા ગ્રાહકો હવે PNG તરફ વળી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:26 AM IST
LPG છોડીને આ ગેસ તરફ વળી રહ્યા છે લોકો! જુલાઈના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG છોડીને આ ગેસ તરફ વળી રહ્યા છે લોકો! જુલાઈના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત
2
3
4
5