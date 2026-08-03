/LPG છોડીને આ ગેસ તરફ વળી રહ્યા છે લોકો! જુલાઈના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત

LPG Sales Decline: ભારતમાં બળતણ વપરાશના વલણો ઝડપથી બદલાઈ રહ્યા છે. જુલાઈમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ LPGના વેચાણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ઘણા ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો હવે LPG કરતાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG)ને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. આ સ્પષ્ટપણે દેશમાં સ્વચ્છ અને સતત ઉપલબ્ધ ગેસ તરફ વધતા પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે.
દેશની ત્રણ સરકારી માલિકીની તેલ કંપનીઓ, ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL)નું સંયુક્ત પેટ્રોલ વેચાણ જુલાઈમાં 9.7% વધીને 3.45 મિલિયન ટન થયું, જે ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં 3.14 મિલિયન ટન હતું. જોકે, જૂનની સરખામણીમાં 1.1% નો થોડો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
બીજી તરફ, ડીઝલની માંગમાં પણ 10.7%નો મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો, જેનું વેચાણ 7.12 મિલિયન ટન સુધી પહોંચ્યું. ડીઝલને દેશની આર્થિક પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય સૂચક માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનો ઉપયોગ પરિવહન, કૃષિ મશીનરી અને સિંચાઈ પંપમાં વ્યાપકપણે થાય છે.
ડીઝલની માંગમાં વધારો
એક્સપર્ટના મતે, આ વર્ષે ચોમાસાના મોડા આગમનને કારણે ખેડૂતોને વાવણી દરમિયાન વધુ ડીઝલ સંચાલિત પંપનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડી, જેના કારણે ડીઝલની માંગમાં વધારો થયો. સામાન્ય રીતે વરસાદની ઋતુ દરમિયાન બળતણનો વપરાશ ઘટે છે, પરંતુ આ વખતે, કૃષિ જરૂરિયાતોએ માંગને ટેકો આપ્યો. જુલાઈમાં ડીઝલનું વેચાણ જૂન કરતાં 9.2% ઓછું હતું, કારણ કે રજાઓ દરમિયાન રોડ ટ્રાવેલ જૂનમાં વધુ સામાન્ય છે.
જુલાઈમાં એટીએફની માંગમાં પણ 2.9%નો વધારો
હવાઈ મુસાફરી માટે વપરાતું એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (એટીએફ) પણ જુલાઈમાં 2.9% વધીને આશરે 660000 ટન થયું. જૂનની સરખામણીમાં વેચાણ 4.6% ઘટ્યું હોવા છતાં, તેઓએ વાર્ષિક ધોરણે નોંધપાત્ર વધારો જોયો, જે હવાઈ મુસાફરીમાં સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
LPG માંગમાં સૌથી મોટો ફેરફાર
LPG માંગમાં સૌથી મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો. જુલાઈમાં, LPG વેચાણ 17.4% ઘટીને 2.37 મિલિયન ટન થયું. ઉદ્યોગ અધિકારીઓ કહે છે કે પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી દરમિયાન પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યા પછી, ઘણી હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ્સ અને ઔદ્યોગિક ગ્રાહકોએ પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) તરફ વળ્યા હતા. હવે, સામાન્ય પુરવઠો હોવા છતાં, આમાંના ઘણા ગ્રાહકો LPG પર પાછા ફરવાને બદલે PNGનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
એક્સપર્ટ માને છે કે ભવિષ્યમાં વાણિજ્યિક અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં પાઇપ્ડ ગેસનો ઉપયોગ વધુ વધી શકે છે. જો આવું થાય, તો LPG માંગ દબાણ હેઠળ રહી શકે છે, જ્યારે દેશની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ અને કૃષિ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ મજબૂત રહી શકે છે.