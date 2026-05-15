/ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર ખરીદવા લાગી લાઈન ! 8% વધ્યો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું ?

Expert On TATA Share: શુક્રવારે ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેરમાં 8 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો હતો. આ ઉછાળા બાદ, BSE પર ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેરનો ભાવ 366.60 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. કંપનીએ તેના ત્રિમાસિક પરિણામો જાહેર કર્યા છે. માર્ચ ક્વાર્ટરમાં ચોખ્ખા નફામાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેરના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
કંપનીનો ચોખ્ખો નફો કેટલો છે?
ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સે માર્ચ ક્વાર્ટરમાં 5,783 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે વાર્ષિક ધોરણે 31.70 ટકાનો ઘટાડો હતો. એક વર્ષ પહેલાં, કંપનીનો ચોખ્ખો નફો આ જ ક્વાર્ટરમાં 8,470 કરોડ રૂપિયા હતો.
કંપનીની આવકમાં વધારો
ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે કામગીરીમાંથી તેની આવક વાર્ષિક ધોરણે 7 ટકા વધીને 105,447 કરોડ રૂપિયા થઈ છે. એક વર્ષ પહેલાં, ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સની આવક 98,377 કરોડ રૂપિયા હતી. ટાટા ગ્રુપ કંપનીનો EBITDA 21.70 ટકા ઘટીને 11,212 કરોડ રૂપિયા થયો. કંપનીનો EBITDA માર્જિન 10.70 ટકા ઘટી ગયો.
કંપનીની લક્ઝરી કાર પેટાકંપની, જગુઆર લેન્ડ રોવરની માર્ચ ક્વાર્ટર દરમિયાન આવકમાં 11.1 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જાન્યુઆરી-માર્ચ 2026 ના સમયગાળા માટે, કંપનીની આવક 6.9 બિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયો છે.
ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની
ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હિકલ્સે તેના ત્રિમાસિક પરિણામો સાથે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે 2 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા શેર પર 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે.
એક્સપર્ટના મંતવ્યો શું છે?
મોતિલાલ ઓસ્વાલે 303 રૂપિયાનો લક્ષ્યાંક ભાવ નક્કી કર્યો છે. બ્રોકરેજ ફર્મે સેલ રેટિંગ આપ્યું છે. JM ફાઇનાન્શિયલે બાય રેટિંગ આપ્યું છે. બ્રોકરેજ હાઉસે ટાર્ગેટ ભાવ 327 રૂપિયાથી વધારીને 415 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યો છે. નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝે પણ લક્ષ્ય ભાવ 400 રૂપિયાથી વધારીને 470 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યો છે. બ્રોકરેજ હાઉસે બાય રેટિંગ આપ્યું છે.
