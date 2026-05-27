/Adani Gas Price: પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે CNGના ભાવમાં ભડકો; અદાણી ગેસે એક ઝાટકે વધારી દીધો આટલો ભાવ!

Adani Gas Price Hike: અમદાવાદમાં CNGના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો થતાં વાહનચાલકો અને ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો પર આર્થિક ભાર વધ્યો છે. અદાણી ગેસ સપ્લાય દ્વારા આપવામાં આવતા CNGના દરમાં આજથી પ્રતિ કિલો બે રૂપિયાનો વધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
Adani Gas Price Hike in Gujarat: ગુજરાતમાં અદાણી ગેસે (Adani Gas) ફરી એકવાર સીએનજી (CNG)ના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2 રૂપિયાનો વધારો ઝીંક્યો છે. મોંઘવારીના મારથી પીડાતા સામાન્ય ગ્રાહકો પર આ વધારાથી આર્થિક બોજ વધુ વધશે. આ તાજેતરના ભાવવધારા બાદ હવે અદાણી CNGની કિંમત વધીને 88.2 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે. આ નવા વધારા સાથે વર્ષ 2026ની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ કુલ 8.60 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો થઈ ચૂક્યો છે.
ચાલુ મે મહિનામાં જ CNGના ભાવમાં આ બીજી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ અગાઉ 16 મેના રોજ કંપનીએ પ્રતિ કિલો 2.25 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. બેક-ટુ-બેક (એક પછી એક) થયેલા આ ભાવવધારાને કારણે વાહનચાલકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ઓટો-રિક્ષા ચાલકો, કેબ ઓપરેટર્સ અને મધ્યમ વર્ગના મુસાફરો, જેમણે ઈંધણનો ખર્ચ ઘટાડવા માટે CNG વાહનો અપનાવ્યા હતા, તેઓ આ નિર્ણયથી મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
આ અગાઉ મંગળવારે દિલ્હી અને NCR (રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર)માં પણ ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ લિમિટેડ (IGL) દ્વારા CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ₹2નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો
ભાવવધારા પાછળનું શું છે કારણ?
ગેસ વિતરણ કંપનીઓએ CNGના દરોમાં થઈ રહેલા સતત વધારા માટે મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની સ્થિતિને જવાબદાર ગણાવી છે. વૈશ્વિક બજારમાં ડોલર વધુ મજબૂત થવાને કારણે ભારતીય કંપનીઓ માટે ગેસની આયાત કરવી વધુ મોંઘી બની રહી છે. આયાત ખર્ચ વધવાને કારણે આખરે તેનો બોજ સામાન્ય ગ્રાહકો પર આવી રહ્યો છે અને ઈંધણના ભાવ વધી રહ્યા છે.