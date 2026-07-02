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નાયરાએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા બાદ આજે સરકારી કંપનીઓએ પણ જાહેર કર્યા લેટેસ્ટ રેટ

Petrol-Diesel Price: એક બાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો  થઈ રહ્યો છે ત્યારે ખાનગી કંપની નાયરા એનર્જીએ 1 જુલાઈના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં જે વધારો કર્યો હતો તે હવે પાછો ખેંચી લીધો છે. ત્યારે સરકારી ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓએ આજે સવારે જે નવા ભાવ જાહેર કર્યા તેમાં ભાવમાં કોઈ ફરક છે કે નહીં તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:37 AM IST
નાયરાએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા બાદ આજે સરકારી કંપનીઓએ પણ જાહેર કર્યા લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટોSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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