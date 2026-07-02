/નાયરાએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા બાદ આજે સરકારી કંપનીઓએ પણ જાહેર કર્યા લેટેસ્ટ રેટ

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રાઈવેટ ઓઈલ કંપની નાયરા એનર્જીએ પણ 1 જુલાઈના રોજ પોતાના તમામ 7000 પેટ્રોલ પંપો પર પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 5 રૂપિયા અને ડીઝલ 3 રૂપિયા જેટલા સસ્તા કર્યા. આજે 2 જુલાઈના રોજ સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ IOCL, HPCL, અને ઈન્ડિયન ઓઈલે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા. જો કે ગ્રાહકો માટે નિરાશાજનક સમાચાર એ છે કે પ્રાઈવેટ કંપનીએ ભાવ ઘટ્યા છતાં સરકારી ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓએ ભાવમાં ઘટાડો જાહેર કર્યો નથી. આજે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નથી. અત્રે જણાવવાનું કે ક્રૂડ ઓઈલ 71 ડોલર પ્રતિ બેરલ નીચે આવી ગયું છે.
સૌથી પહેલા નાયરાએ જ વધાર્યો હતો ભાવ
જ્યારે ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું અને મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ બની તો વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થઈ ગયો હતો. આ દરમિયાન નાયરાએ જ સૌથી પહેલા પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ મે મહિનામાં સરકારી કંપનીઓએ પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવમાં 7.50 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જેટલો વધારો કર્યો હતો. એટલેકે હવે એક જુલાઈએ નાયરાએ જે ભાવ વધારો કર્યો હતો તે પાછો ખેંચ્યો છે.
ભાવમાં કેટલું અંતર
બેંગ્લુરુમાં નાયરાના પંપો પર 5 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના રેટ કટ બાદ પેટ્રોલ 111.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 98.80 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મળી રહ્યું છે. જ્યારે ઈન્ડિયન ઓઈલના પંપ પર આજે 2 જુલાઈના રોજ ડીઝલ 98.80 રૂપિયા અને પેટ્રોલ 110.91 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ કોઈ ભાવ ઘટાડો હાલ જાહેર કર્યો નથી ત્યારે આ ભાવ છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો નાયરાના આ ભાવ ઘટાડા બાદ પેટ્રોલનો નવો ભાવ 102.10 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલનો ભાવ 97.90 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયો છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટ્યા
અમેરિકી WTI ક્રૂ઼ડ 0.76 ડોલર તૂટીને 67.82 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. બ્લૂમબર્ગના જણાવ્યાં મુજબ બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ પણ 0.62 ડોલર સસ્તું થઈને 70.95 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
આજના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16