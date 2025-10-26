Prev
Petrol and Diesel Price 26 October 2025: જાણો શું છે આજે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ

Petrol and Diesel Price 26 October 2025: આજે ઘણા રાજ્યોમાં તેલની કિંમતો બદલાઈ ગઈ છે. ચાલો જાણીએ કે તમારા શહેરમાં આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત કેટલી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:10 AM IST

Petrol and Diesel Price 26 October 2025: જાણો શું છે આજે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ

Petrol and Diesel Prices on October 26, 2025: તેલ વિતરણ કંપનીઓ દરરોજ સવારે 6 વાગ્યે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતો અને ચલણ વિનિમય દરોમાં થતા ઉતાર-ચઢાવ અનુસાર પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો અપડેટ કરે છે. હકીકતમાં, વિતરણ કંપનીઓ પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને ગ્રાહકોને ઇંધણના લેટેસ્ટ ભાવો મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરરોજ તેલના ભાવ જાહેર કરે છે. જણાવી દઈએ કે તેલની કિંમતો પર રૂપિયાની નબળાઈ કે મજબૂતીની અસર થાય છે. જાણો આજે મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ કેટલો છે:

નોઈડા
નોઈડામાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 94.87 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ગઈકાલના 94.77 રૂપિયાની તુલનામાં નજીવો વધારો દર્શાવે છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 94.71 રૂપિયાથી 95.05 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે. નોઈડામાં આજે ડીઝલની કિંમત 88.01 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ગઈકાલના 87.89 રૂપિયાની તુલનામાં નજીવો વધારો દર્શાવે છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 87.81 રૂપિયાથી 88.19 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે.

પટના
પટનામાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 106.11 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ગઈકાલના 105.23 રૂપિયાની તુલનામાં નજીવો વધારો દર્શાવે છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 105.23 રૂપિયાથી 106.11 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે. પટનામાં આજે ડીઝલની કિંમત 92.32 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ગઈકાલના 91.49 રૂપિયાની તુલનામાં નજીવો વધારો દર્શાવે છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 91.49 રૂપિયાથી 92.32 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે.

બેંગલુરુ
બેંગલુરુમાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 102.92 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં પેટ્રોલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 102.63 રૂપિયાથી 102.99 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે. બેંગલુરુમાં આજે ડીઝલની કિંમત 90.99 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 90.72 રૂપિયાથી 91.06 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે.

નવી દિલ્હી
નવી દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં પેટ્રોલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. નવી દિલ્હીમાં આજે ડીઝલની કિંમત 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

ગુરુગ્રામ
ગુડગાંવમાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 95.18 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ગઈકાલના 95.65 રૂપિયાની તુલનામાં થોડી ઓછી છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 95.18 રૂપિયાથી 95.65 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે. ગુડગાંવમાં આજે ડીઝલની કિંમત 87.65 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ગઈકાલના 88.10 રૂપિયાની તુલનામાં થોડી ઓછી છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 87.65 રૂપિયાથી 88.10 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે.

ચંદીગઢ
ચંદીગઢમાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 94.30 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં પેટ્રોલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ચંદીગઢમાં આજે ડીઝલની કિંમત 82.45 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

જયપુર
જયપુરમાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 104.72 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ગઈકાલની તુલનામાં પેટ્રોલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 104.41 રૂપિયાથી 105.40 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે. જયપુરમાં આજે ડીઝલની કિંમત 90.21 રૂપિયા પ્રતિ લિટર** છે. ગઈકાલની તુલનામાં ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. છેલ્લા 10 દિવસમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે અને કિંમતો 89.93 રૂપિયાથી 90.82 રૂપિયાની વચ્ચે રહી છે.
 

