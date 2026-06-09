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Petrol Diesel Price Today: સવાર સવારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ઝટકો કે રાહત? જાણો શું છે આજે સવારની સ્થિતિ?

Petrol Diesel Price Today 9 June 2026: ગ્લોબલ માર્કેટમાં કાચા તેલ (ક્રૂડ ઓઇલ)ની કિંમતો સ્થિર થયા બાદ આજે ઇંધણના ભાવમાં કોઇ મોટો ફેરફાર થયો નથી. જાણો આજે તમારા શહેરમાં શું છે પેટ્રોલ-ડીઝલના રેટ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:05 AM IST
Petrol Diesel Price Today: સવાર સવારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ઝટકો કે રાહત? જાણો શું છે આજે સવારની સ્થિતિ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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