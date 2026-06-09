/Petrol Diesel Price Today: સવાર સવારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ઝટકો કે રાહત? જાણો શું છે આજે સવારની સ્થિતિ?

Petrol Diesel Price Today 9 June 2026: મિડલ ઇસ્ટ (મધ્ય પૂર્વ)માં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 7.5 રૂપિયાથી 8 રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ ચૂક્યો છે. જોકે, આજે એટલે કે 9 જૂનના રોજ રાહતના સમાચાર એ છે કે દેશના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ઇંધણની કિંમતોમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. કેટલાક શહેરોમાં માત્ર થોડા પૈસાની જ વધ-ઘટ થઈ છે. બીજી તરફ, ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે હુમલા રોકવા અંગે સહમતી બન્યા બાદ ગ્લોબલ માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતો થોડી સ્થિર થઈ છે. હાલમાં બ્રિટેન ક્રૂડ (Brent Crude) 94 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને અમેરિકન ક્રૂડ (WTI) 91 ડોલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.
પેટ્રોલના ભાવમાં કેટલો ફેરફાર થયો?
આજે પેટ્રોલની કિંમતોમાં ખૂબ જ મામૂલી ઉતાર-ચઢાવ નોંધાયો છે. રાજધાની દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ગઈકાલના ભાવ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પર જ સ્થિર છે. મુંબઈમાં તેમાં 3 પૈસાનો મામૂલી ઘટાડો થયો છે, જેથી નવો રેટ 111.18 રૂપિયા થઈ ગયો છે. ચેન્નઈ અને બેંગલુરુમાં પેટ્રોલ થોડું મોંઘું થયું છે, જ્યારે નોઇડા અને પટના જેવા શહેરોમાં તેના ભાવમાં થોડા પૈસાનો ઘટાડો થયો છે.
પેટ્રોલ રેટ ટેબલ:
|શહેર
|ગઈકાલનો રેટ
|આજનો ભાવ (પ્રતિ લીટર)
|ફેરફાર
|નોઇડા
|₹95.56
|₹95.37
|-0.19
|લખનૌ
|₹95.36
|₹95.41
|+0.05
|પટના
|₹99.54
|₹99.36
|-0.18
|भागलपुर
|₹100.26
|₹100.26
|0.00
|દરભંગા
|₹100.11
|₹99.81
|-0.30
|ગયા
|₹100.35
|₹100.50
|+0.15
|મુઝફ્ફરપુર
|₹100.40
|₹100.13
|-0.27
|દેવઘર
|₹100.15
|₹100.25
|+0.10
|ધનબાદ
|₹100.49
|₹100.51
|+0.02
|જમશેદપુર
|₹100.42
|₹100.65
|+0.23
|રાંચી
|₹100.49
|₹100.49
|0.00
|દિલ્હી
|₹95.20
|₹95.20
|0.00
|કોલકાતા
|₹99.82
|₹99.82
|0.00
|મુંબઈ
|₹97.83
|₹97.83
|0.00
|ચેન્નઈ
|₹99.65
|₹99.78
|+0.13
|ગુરુગ્રામ
|₹95.36
|₹95.36
|0.00
|બેંગલુરુ
|₹98.54
|₹98.80
|+0.26
|ભોપાલ
|₹99.64
|₹99.33
|-0.31
ડીઝલની કિંમતોની શું સ્થિતિ છે?
આજે ડીઝલની કિંમતોમાં પણ કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. દિલ્હી અને કોલકાતામાં તેના ભાવ ગઈકાલ જેટલા જ છે. મુંબઈમાં ડીઝલ કોઈ પણ ફેરફાર વગર 97.83 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પર વેચાઈ રહ્યું છે. જોકે, ચેન્નઈમાં ડીઝલ 13 પૈસા અને બેંગલુરુમાં 26 પૈસા મોંઘું થયું છે. બીજી તરફ, નોઇડા અને પટનાના ગ્રાહકોને ડીઝલ પર આશરે 18-19 પૈસાની મામૂલી રાહત મળી છે.
ડીઝલ રેટ ટેબલ:
|શહેર
|ગઈકાલનો રેટ
|આજનો ભાવ (પ્રતિ લીટર)
|ફેરફાર
|નોઇડા
|₹95.56
|₹95.37
|-0.19
|લખનૌ
|₹95.36
|₹95.41
|+0.05
|પટના
|₹99.54
|₹99.36
|-0.18
|भागलपुर
|₹100.26
|₹100.26
|0.00
|દરભંગા
|₹100.11
|₹99.81
|-0.30
|ગયા
|₹100.35
|₹100.50
|+0.15
|મુઝફ્ફરપુર
|₹100.40
|₹100.13
|-0.27
|દેવઘર
|₹100.15
|₹100.25
|+0.10
|ધનબાદ
|₹100.49
|₹100.51
|+0.02
|જમશેદપુર
|₹100.42
|₹100.65
|+0.23
|રાંચી
|₹100.49
|₹100.49
|0.00
|દિલ્હી
|₹95.20
|₹95.20
|0.00
|કોલકાતા
|₹99.82
|₹99.82
|0.00
|મુંબઈ
|₹97.83
|₹97.83
|0.00
|ચેન્નઈ
|₹99.65
|₹99.78
|+0.13
|ગુરુગ્રામ
|₹95.36
|₹95.36
|0.00
|બેંગલુરુ
|₹98.54
|₹98.80
|+0.26
|ભોપાલ
|₹99.64
|₹99.33
|-0.31
ગુજરાતમાં ચાર મહાનગરોમાં શું છે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.