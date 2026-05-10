/ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today: ઓઈલ કંપનીઓએ આજે રવિવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી. છેલ્લે 2022માં ઓઈલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
Petrol Diesel Price Today: પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને લઈને આજે ફરી મોટી રાહત મળી છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ આજે રવિવારે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ બદલાવ કર્યો નથી. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં સતત તેજી હોવા છતાં દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. જો કે, ભાવમાં વધારો ન કરવાને કારણે ઓઈલ કંપનીઓને 30,000 કરોડ રૂપિયા સુધીનું નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે.
શેલ ઈન્ડિયાએ વધાર્યા હતા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
ખાનગી કંપની શેલ ઈન્ડિયાએ ગયા મહિને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. આ ખાનગી કંપનીએ પેટ્રોલના ભાવમાં 25.01 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલના ભાવમાં 7.41 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો. આ વધારા બાદ બેંગલુરુમાં પેટ્રોલનો ભાવ 129.85 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 133.52 રૂપિયા પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયો છે.
નાયરા એનર્જીએ પણ ભાવમાં કર્યો વધારો
સૌથી પહેલા નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો.
શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં થશે વધારો?
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલથી વધીને 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે, તેમ છતાં સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. કેટલાક રિપોર્ટ સામે આવ્યા છે જેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાની વાત સામે આવી છે. જો કે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાને વધુ દિવસો સુધી ટાળી શકાય તેમ નથી.