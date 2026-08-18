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પેટ્રોલ અને ડીઝલ થશે સસ્તું... ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં માટા ઘટાડા થવાના એંધાણ, જાણો સામાન્ય જનતાને કેટલો થશે ફાયદો?

Crude Oil Price: આગામી દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને આશરે 60 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી આવી શકે છે. જો આવું થશે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:57 PM IST
પેટ્રોલ અને ડીઝલ થશે સસ્તું... ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં માટા ઘટાડા થવાના એંધાણ, જાણો સામાન્ય જનતાને કેટલો થશે ફાયદો?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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