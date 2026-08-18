/પેટ્રોલ અને ડીઝલ થશે સસ્તું... ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં માટા ઘટાડા થવાના એંધાણ, જાણો સામાન્ય જનતાને કેટલો થશે ફાયદો?

Crude Oil Price: જો બધું બરાબર રહ્યું તો આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટી શકે છે. સ્વિત્ઝર્લેન્ડના અગ્રણી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ વેન્ચર જુલિયસ બેયરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર માર્ક મેથ્યુઝે અંદાજ લગાવ્યો છે કે, આગામી દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને આશરે 60 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે. આનંદ રાઠી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ સુજન હઝરા પણ આ અનુમાનનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ મિડલ ઇસ્ટના તણાવને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ 91.16 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને WTI આશરે 84.92 ડોલર આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
શું છે કારણ?
નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે, વૈશ્વિક ઓઇલ સિસ્ટમમાં પૂરતો પુરવઠો છુપાયેલો છે. ખાડી દેશોના પ્રોડ્યુસર્સ, ખાસ કરીને સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક અને કુવૈત પાસે ઘણી ક્ષમતા છે જે બજારમાં ફરીથી આવી શકે છે. આની સાથે જ જિયોપોલિટિકલ પરિસ્થિતિ સામાન્ય થવા પર ઇરાન અને રશિયા જેવા દેશોમાં હાલ અટકેલો પુરવઠો પણ બજારમાં આવી શકે છે. જો પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ લાંબા સમય સુધી ઓછો રહે અને શિપિંગ રૂટ સામાન્ય થઈ જાય તો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઘટાડો શક્ય છે.
એક હકીકત એ પણ છે કે, જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ લાંબા સમય સુધી 60 ડોલરની આસપાસ રહે છે, તો ઓપેક પ્લસ (OPEC+) ઉત્પાદન ઘટાડી શકે છે. જ્યારે વધુડ્રિલિંગ ખર્ચ ધરાવતા ઓઈલ ઉત્પાદકો રોકાણ ઘટાડી શકે છે. તેનાથી પુરવઠો મર્યાદિત થઈ જશે અને ભાવ વધી જશે. નિષ્ણાતે જણાવ્યું કે, "ઓઈલના બજારમાં સચોટ અંદાજ લગાવવો સૌથી મુશ્કેલ હોય છે. કોઈ એક જ મેક્રો-ઇકોનોમિક કે જિયો-પોલિટિકલ ઘટના પર તેની પ્રતિક્રિયા, તે સમયના ઇન્વેન્ટરી, પોઝિશનિંગ, વધારાની ક્ષમતા અને બજારની માનસિકતાના આધારે ખૂબ જ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે."
સામાન્ય માણસને ફાયદો થશે?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટવાથી ભારતમાં સામાન્ય માણસને વાસ્તવમાં ફાયદો થશે? તેના પર સુજન હઝરા કહે છે કે, હા ફાયદો થશે, પરંતુ એ જરૂરી નથી કે પેટ્રોલ પંપ પર દેખાતી કિંમતમાં પણ એટલો જ ઘટાડો થાય. હઝરાએ જણાવ્યું છે કે, ક્રૂડ ઓઈલના એક બેરલમાંથી એક લીટર પેટ્રોલ કે ડીઝલ બનવાની પ્રક્રિયામાં કિંમતોનો બદલાવ ન તો તુરંત થાય છે અને ન તો સીધા પ્રમાણમાં. ઇંધણની રિટેલ કિંમતોમાં રિફાઇનિંગ અને માર્કેટિંગના ખર્ચ ઉપરાંત માર્જિન તેમજ કેન્દ્ર અને રાજ્યના ટેક્સ તથા લેવી પણ સામેલ હોય છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારત તેની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું ક્રૂડ ઓઈલ આયાત કરે છે. આ જ કારણ છે કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાથી રાહત મળે છે. આનાથી દેશના આયાત બિલ અને કરન્ટ-અકાઉન્ટ પરનું દબાણ ઘટે છે. તેમજ આ રૂપિયાને મજબૂત બનાવે છે અને મોંઘવારીને ઘટાડે છે. આ ઉપરાંત કોર્પોરેટ માર્જિનને પણ બહેતર બનાવે છે.