પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં આજે શું થયું ફેરફાર? જાણી લો તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ ભાવ
પેટ્રોલ-ડીઝલના ગ્રાહકો માટે રાહત છે. ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 94.58 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે. જ્યારે XP95 પેટ્રોલની કિંમત 103 રૂપિયા આસપાસ છે.
- પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
- કાચા તેલની કિંમતમાં થયો ઘટાડો
- 100 ડોલરથી નીચે આવ્યો કાચા તેલનો ભાવ
Prtrol Diesel Price Today: પશ્ચિમ એશિયામાં જારી તણાવ વચ્ચે ભારતીય ઉપભોક્તાઓ માટે સારા સમાચાર છે. દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતો સ્થિર બનેલી છે, જ્યારે ગ્લોબલ માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. કાચુ તેલ 100 ડોલરથી નીચે આવી ગયું છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 98.31 અને WTI 87.65 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના લેટેસ્ટ ભાવ
પેટ્રોલ-ડીઝલના ગ્રાહકો માટે રાહત છે. 25 માર્ચના જારી રેટ અનુસાર પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. દિલ્હીમાં ઈન્ડિયન ઓયલ પંપો પર સામાન્ય પેટ્રોલની કિંમત 94.77 રૂપિયા અને ડીઝલ 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જ્યારે XP95 પેટ્રોલ 101.89 રૂપિયા અને XG ડીઝલ 91.49 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.
ગુજરાતના શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત
સામાન્ય ગ્રાહકોને રાહત, પરંતુ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્યુલના ભાવમાં વધારો
જ્યાં સામાન્ય લોકો માટે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, તો ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડીઝલ અને પ્રીમિયમ પેટ્રોલની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડીઝલની કિંમતમાં 21.92 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો થયો છે, જ્યારે પ્રીમિયમ પેટ્રોલમાં 2 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો થયો છે.
કઈ રીતે નક્કી થાય છે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો અનેક કારણો પર નિર્ભર રહે છે. સૌથી મહત્વની ભૂમિકા આંતરરાષ્ટ્રીય કાચા તેલની કિંમતોની હોય છે. આ સિવાય ડોલરના મુકાબલે રૂપિયાની સ્થિતિ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જો રૂપિયો નબળો પડે છે તો તેલ આયાત મોંઘી બને છે અને ઘરેલું કિંમત પર દબાવ વધે છે.
