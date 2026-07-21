/ફરી મોંઘું થયું પેટ્રોલ-ડીઝલ ? શું ગેસના ભાવ પણ વધશે ? જાણો શું છે આજના ભાવ

Petrol Diesel Price : મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ વચ્ચે હવે એક નવો સંઘર્ષ શરૂ થયો છે. સમુદ્રમાં ફાટી નીકળેલો એક નવો વિવાદ ટૂંક સમયમાં તમારા ઘરના રસોડાના બજેટથી લઈને તમારી બાઇક અને કારના ફ્યુઅલ સુધીની દરેક વસ્તુને અસર કરી શકે છે. યમનના હૂતી વિદ્રોહીઓએ સત્તાવાર રીતે સાઉદી અરેબિયા સામે દરિયાઈ નાકાબંધીની જાહેરાત કરી છે. આ પગલાથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપનો ભય ઉભો થયો છે.
લાલ સમુદ્રમાં શું થયું ?
યમનના હૂતી વિદ્રોહીઓનો આરોપ છે કે સાઉદી અરેબિયાએ તેમના બંદરો અને એરપોર્ટ પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. જેના જવાબમાં તેઓએ સાઉદી અરેબિયા સામે દરિયાઈ નાકાબંધી લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નોંધનીય છે કે આ યેમેની માર્ગ લાલ સમુદ્રને એડનના અખાત સાથે જોડે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ચાલી રહેલી અશાંતિને કારણે સાઉદી અરેબિયા તેના ક્રૂડ ઓઇલનો નોંધપાત્ર હિસ્સો યાન્બુ બંદર દ્વારા નિકાસ કરી રહ્યું હતું. હવે હૂતી વિદ્રોહીઓએ આ મુખ્ય સપ્લાય રૂટ પર સીધો ખતરો ઉભો કર્યો છે.
ક્રૂડ ઓઈલ પરનું સંકટ કેમ વધુ ઘેરું બન્યું ?
વૈશ્વિક દરિયાઈ વેપારનો આશરે 12 થી 15 ટકા ભાગ લાલ સમુદ્ર અને બાબ-અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. આ વિસ્તારમાં દરરોજ 8 મિલિયનથી 10 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલનું પરિવહન થાય છે. જો હૂતી વિદ્રોહીઓ ટેન્કરો પર હુમલો કરે છે અથવા જહાજોના માર્ગને અવરોધે છે, તો ઓઈલના શિપમેન્ટને આફ્રિકાની આસપાસ લાંબું ચક્કર લગાવવું પડશે. આનાથી શિપિંગ ખર્ચ અને વીમા પ્રિમીયમમાં અચાનક વધારો થશે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થશે.
શું ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPG વધુ મોંઘા થશે ?
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 85 ટકાથી વધુ અને નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ગેસ અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરે છે. જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ વધે છે, તો ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (IOCL, BPCL, HPCL) માટે ખર્ચ વધશે. ક્રૂડ અને ગેસના ઊંચા ભાવને કારણે છૂટક પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે, તેમજ દેશમાં કોમર્શિયલ અને સ્થાનિક LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલ અને LPG આજના ભાવ
ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ રોજ સવારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ જાહેર કરે છે, ત્યારે આજે એટલે કે 21 જુલાઈના પણ ફ્યુઅલના ભાવ જાહેર કર્યા હતા. જે મુજબ, આજે ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી, ભાવ સ્થિર જોવા મળ્યા છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર રૂપિયા 102.15 છે, તો ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર રૂપિયા 98.27 છે, જ્યારે 14.2 KG ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ 949 રૂપિયા છે.