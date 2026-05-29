/Petrol-Diesel Price: આ મહિને 18% સસ્તું થયું ક્રૂડ ઓઈલ! એક લીટર પેટ્રોલ-ડીઝલનો આજનો ભાવ ખાસ જાણો

Petrol Price In Ahmedabad: વૈશ્વિક સ્થિતિઓને પગલે ક્રૂડ ઓઈલમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો છે. જો કે રાહતના સમાચાર એ છે કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે શું ઘર આંગણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળશે ખરો? જાણો આજના પેટ્રોલ ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ.
સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ HPCL, BPCL, અને IOCLએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ જાહેર કરી દીધા છે. રાહતની વાત એ છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 60 દિવસ માટે સીઝફાયરને આગળ વધારવા પર અસ્થાયી સહમતિ બન્યા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમા ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 93 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ આવી ગયું છે. વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિએટ (WTI) 88 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર જોવા મળ્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આ મહિને લગભગ 18 ટકા જેટલા તૂટી ચૂક્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સમજૂતિથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા ઓઈલ સપ્લાય ફરીથી સામાન્ય થવાની આશા વધી છે. જેનાથી બજારમાં રાહતનો માહોલ બન્યો.
મે મહિનામાં ચાર વખત વધી ચૂક્યા છે ભાવ
25મી મેના રોજ પેટ્રોલ 2.61 રૂપિયા અને ડીઝલ 2.71 રૂપિયા મોંઘુ થયું હતું. તે પહેલા 23મી મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં 87 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા પ્રતિ લીટરનો વધારો થયો હતો. સૌથી પહેલા 15મી મેના રોજ 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો ઝીંકાયો હતો. ત્યારબાદ 19મી મેના રોજ લગભગ 90 પૈસાનો વધારો થયો હતો.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ (પ્રતિ લીટર)
|ડીઝલનો ભાવ (પ્રતિલીટર)
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.
અનેક રાજ્યોમાં ડીઝલ 100 રૂપિયા પાર
કેટલાક રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ થઈ હતી તેના પરિણામો બાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તાબડતોડ વધારો થયા બાદ બે અઠવાડિયામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ લગભગ 7.50 રૂપિયા જેટલા મોંઘા થઈ ચૂક્યા છે. હવે ભારતના અનેક રાજ્યોમાં પેટ્રોલ 110 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પાર પહોંચ્યું છે જ્યારે આંધ્ર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, કેરળ, મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિશા, તમિલનાડુ, તેલંગણા, પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં ડીઝલ 100 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પહોંચી ગયું છે.
શું છે હોર્મુઝની સ્થિતિ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધેલા તણાવને કારણે હોર્મુઝ સંકટ બનેલું છે. આ રસ્તેથી દુનિયામાં મોટા પાયે ઓઈલનો સપ્લાય થાય છે પરંતુ બાધા આવવાથી રોજનું લાખો બેરલ ઓઈલ સપ્લાય પ્રભાવિત થયો છે. તેનાથી વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં ભારે ઉથલપાથલ અને ચિંતાનો માહોલ છે. ભલે યુદ્ધ વિરામ વધારવા પર સહમતિ બને પરંતુ ઓઈલ સપ્લાયને તરત સામાન્ય કરવો એ સરળ નહીં રહે. હોર્મુઝથી બારુદી સુરંગો હટાવવા, બંધ પડેલા ઓઈલ વિસ્તારોને ફરીથી કાર્યરત કરવા અને ડ્રોન તથા મિસાઈલ હુમલાઓમાં નુકસાન પામેલા એનર્જી સ્ટ્રક્ચરના સમારકામમાં ઘણો સમય લાગી શકે છે. આ ઉપરાંત ઓઈલ લઈને જહાજોને આયાતી દેશો સુધી પહોંચવામાં પણ અનેક અઠવાડિયા લાગશે.