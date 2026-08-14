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એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ગગડ્યા, બીજી બાજુ જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ

Petrol-Diesel Price: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે ત્યારે ભારતમાં આજે પેટ્રોલ ડીઝલના નવા જાહેર  ભાવમાં કોઈ ફેરફાર છે કે નહીં તે જાણો. ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓ રોજ સવારે 6 વાગે લેટેસ્ટ ભાવ જાહેર કરે છે. તથા ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ શું ભાવે મળે છે અને દેશમાં ક્યાં કયાં તે વેચાય છે તે પણ વિગતો જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 14, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:00 AM IST
એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ગગડ્યા, બીજી બાજુ જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ગગડ્યા, બીજી બાજુ જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ
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