/એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ગગડ્યા, બીજી બાજુ જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં કડાકો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ આજે સવારે 6 વાગે 87 ડોલર આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. આ બધા વચ્ચે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ-ડીઝલના રેટ જાહેર કર્યા છે. આ ઉપરાંત જો તમે તમારી ગાડીમાં E20 પેટ્રોલ ન ભરાવવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે કેટલાક પંપો પર ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ પણ ઉપલબ્ધ છે. જો કે તેના માટે વધુ પૈસા ખરચવા પડે. કારણ કે તે સામાન્ય પેટ્રોલ કરતા ઘણું મોંઘુ છે. જાણો આ પેટ્રોલ ક્યાં મળે અને શું ભાવ હોય.
અત્રે જણાવવાનું કે સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જાહેર ક્ષેત્રની ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા વેચાતા પ્રીમિયમ ગ્રેડના પેટ્રોલ જેમ કે ઈન્ડિયન ઓઈલનું XP100, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમનું પાવર 100 અને ભારત પેટ્રોલિયમનું સ્પીડ 100 ઈથેનોલ વગર સપ્લાય થતું રહેશે. આ પ્રીમિયમ ગ્રેડને સરકારે E20 બ્લેન્ડિંગથી અલગ રાખ્યા છે.
ક્યાં મળે આ પેટ્રોલ?
ઈન્ડિયન ઓઈલના જણાવ્યાં મુજબ XP100 પેટ્રોલ સિલેક્ટેડ શહેરોના મર્યાદિત પંપો પર ઉપલબ્ધ છે. જેમાં દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, જયપુર, ચંડીગઢ, મુંબઈ, પુના, અમદાવાદ, ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, કોલકાતા અને ભુવનેશ્વર સામેલ છે.
ઈથેનોલ વગરના પેટ્રોલનો શું ભાવ
ઈથેનોલ વગરના XP100 પ્રીમિયમ પેટ્રોલનો ભાવ આજે દિલ્હીમાં 167.35 રૂપિયા છે. જ્યારે સામાન્ય પેટ્રોલનો ભાવ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે અને XP95 પેટ્રોલનો ભાવ 109.24 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. E20 ઈંધણમાં 20 ટકા ઈથેનોલ, અને 80 ટકા પેટ્રોલ હોય છે.
ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ કોના માટે
XP100માં 100-ઓક્ટેન રેટિંગ હોય છે અને તે સંપૂર્ણ રીતે ઈથેનોલ ફ્રી હોય છે. જ્યારે સામાન્ય પેટ્રોલ અને XP95 જેવા પ્રીમિયમ પેટ્રોલમાં પણ ઈથેનોલ ભેળવેલું હોય છે. XP100 ડિસેમ્બર 2020માં લોન્ચ કરાયું હતું. ખાસ કરીને હાઈ પરફોર્મન્સ વાહનો માટે તે બનાવવામાં આવ્યું છે જેમ કે સુપરકાર, લક્ઝરી સેડાન અને શાનદાર બાઈક્સ.
ગુજરાતના શહેરોમાં આજનો સામાન્ય પેટ્રોલનો ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા અને ડીઝલ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પર છે. લખનઉમાં એક લીટર પેટ્રોલ 102.05 રૂપિયા અને ડીઝલ 99.28 રૂપિયા છે. જયપુરમાં પેટ્રોલ 112.66 રૂપિયા અને ડીઝલ 97.78 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. પટણામાં પેટ્રોલ 112.70 રૂપિયા અને ડીઝલ 99.87 રૂપિયા પ્રતિ લીટર ભાવ છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલ 113.51 રૂપિયા અને ડીઝલ 99.82 રૂપિયા છે. મુંબઈમાં 111.21 રૂપિયે પેટ્રોલ અને ડીઝલ 97.83 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ચેન્નાઈમાં ભાવ પેટ્રોલ 107.77 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલના 99.55 રૂપિયા છે.