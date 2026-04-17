Petrol-Diesel Price Update: ક્યાંક 105 રૂપિયા તો ક્યાંક 82 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે 1 લીટર પેટ્રોલ, જાણો લેટેસ્ટ કિંમત

Petrol-Diesel Price: વૈશ્વિક માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ, કરન્સી રેટમાં ફેરફાર છતાં દેશમાં મુખ્ય રીતે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત યથાવત છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:56 AM IST
  • દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
  • વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે ભારતમાં તેલની કિંમતો યથાવત
  • ગુજરાતમાં 95 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મળે છે પેટ્રોલ

Petrol-Diesel Price Update: ક્યાંક 105 રૂપિયા તો ક્યાંક 82 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે 1 લીટર પેટ્રોલ, જાણો લેટેસ્ટ કિંમત

Petrol-Diesel Price on April 17: આજે શુક્રવારે દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો સ્થિર બનેલી છે. આ સાથે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં લાંબા સમયથી ફેરફારનો દોર હજુ યથાવત છે. વૈશ્વિક માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ, કરન્સીમાં ફેરફાર છતાં રિટેલ સ્તર પર તેલની કિંમતોનો એક જ ભાવ યથાવત છે. અત્યાર સુધી ઘણા મોટા શહેરોમાં ઈંધણની કિંમતોમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.

ભારતની ત્રણ મોટી તેલ માર્કેટિંગ કંનપીઓ (OMCs) — ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશન  (IOC),  ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL) અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) — વૈશ્વિક કાચા તેલની કિંમતો અને વિદેશી મુદ્રા વિનિયમ દરો પ્રમાણે દરરોજ ઈંધણની કિંમતોમાં ફેરફાર કરે છે. પરંતુ તાજેતરમાં ઘણા દિવસોથી કિંમત સ્થિર બનેલી છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમત 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, જ્યારે ડીઝલની કિંમત 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. મુંબઈમાં કિંમતો વધુ છે, જ્યાં પેટ્રોલ 103.49 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ લગભગ 90.03 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે.

સંકટ વચ્ચે 100 ટકા સપ્લાયની ગેરંટી
ANI ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારત સરકારે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટને કારણે ઉભી થયેલી ઉર્જા સમસ્યા વચ્ચે ઘરેલું ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપતા 100 ટકા પાઇપ નેચરલ ગેસ અને એલપીજીની સપ્લાયની ખાતરી કરી છે.

પશ્ચિમ એશિયાના વર્તમાન ઘટનાક્રમો પર એક અંતર-મંત્રાલયી બ્રીફિંગમાં બોલતા પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ કહ્યું કે સરકાર ઉર્જા પરિદ્રશ્યને સ્થિર કરવા અને જરૂરી સેવાઓ બનાવી રાખવા માટે ઘણા પ્રભાવી ઉપાયો લાગૂ કર્યાં છે.

ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત

આજે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ

શહેર પેટ્રોલની કિંમત (પ્રતિ લીટર) ડીઝલની કિંમત (પ્રતિ લીટર)
દિલ્હી 94.77 રૂપિયા 87.67 રૂપિયા
મુંબઈ 103.54 રૂપિયા 90.03 રૂપિયા
કોલકત્તા 105.45 રૂપિયા 92.02 રૂપિયા
ચેન્નઈ 100.80 રૂપિયા 92.39 રૂપિયા
બેંગલુરૂ 102.92 રૂપિયા 90.99 રૂપિયા
રાયપુર 99.44 રૂપિયા 93.39 રૂપિયા
રાંચી  97.86 રૂપિયા 92.62 રૂપિયા
પુડુચેરી   96.26 રૂપિયા 86.47 રૂપિયા
પોર્ટ બ્લેયર   82.46 રૂપિયા  78.05 રૂપિયા

 

