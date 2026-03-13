Prev
LPG બાદ હવે વધી જશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ! જાણો કેમ શરૂ થઈ ચર્ચા

ભારતમાં લગભગ 260 મિલિયન ટુ-વ્હીલર અને આશરે 50 મિલિયન કાર છે. તેવામાં જો પેટ્રોલ અને ડીઝલનજી કિંમતમાં વધારો થાય છે તો તેની અસર સીધી દેશના કરોડો વાહન ચાલકો પર પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:21 AM IST
  • ઈરાન સંકટને કારણે સપ્લાય ચેન પર અસર
  • ભારતમાં LPG સંકટ વચ્ચે નવી ચર્ચા શરૂ
  • પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો

ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર દુનિયાની સપ્લાય ચેન પર પડી રહી છે. આ ચિંતાને જોતા ભારત સરકારે એલપીજી અને પેટ્રોલિયમ સાથે જોડાયેલી સેવાઓ પર જરૂરી વસ્તુ અધિનિયમ (ECA) લાગૂ કરી દીધો છે. જોકે દેશમાં હજુ એસ્મા (ESMA) લાગૂ થયો નથી, પરંતુ આ વચ્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો વધવાની ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આવો જાણીએ.

આવનાર સમયમાં કિંમતો વધે છે તો કાર અને બાઇક ચલાવવી મોંઘી પડી શકે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો વધવાની અસર માત્ર ગાડી ચલાવવા પર પડતી નથી, પરંતુ રોજિંદી જરૂરિયાતની ઘણી વસ્તુઓની કિંમત પણ વધી શકે છે. આ કારણ છે કે જ્યારે ફ્યુલના ભાવ વધવાના સમાચાર આવે છે તો લોકો ચિંતા કરવા લાગે છે.

કેમ વધી શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત?
હકીકતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો ઘણીવાત પર નિર્ભર રહે છે. સૌથી મોટું કારણ કાચા તેલની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમત છે. ભારત મોટા ભાગનું કાચુ તેલ આયાત કરે છે. જો વૈશ્વિક માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતમાં વધારો થાય છે તો તેની અસર ભારતમાં જોવા મળે છે. આ સિવાય ડોલરના મુકાબલે રૂપિયાની કિંમત પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જો રૂપિયો નબળો પડે તો તેલ આયાત મોંઘી પડે છે, જેનાથી ફ્યુલની કિંમત વધી જાય છે.

સામાન્ય લોકો પર શું પડશે અસર?
જો પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત વધે છે તો તેની અસર માત્ર કાર ચલાવવાના ખર્ચ સુધી સીમિત રહેતી નથી. તેનો પ્રભાવ ટ્રાન્સપોર્ટ અને લોજિસ્ટિક્સ પર પણ પડે છે, જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ મોંઘુ થાય છે તો ઘણી જરૂરી વસ્તુ જેમ કે ફળ, શાકભાજી અને અન્ય સામાનોની કિંમત વધી શકે છે. આ સિવાય દરરોજ વાહન ચલાવતા લોકોના ખર્ચમાં પણ વધારો થાય છે. એટલે કે જ્યારે ફ્યુલની કિંમતમાં ફેરફાર થાય છે તો લોકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડે છે.

શું ઈલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ વધશે લોકોની રૂચિ?
પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં વધારાની ચર્ચા વચ્ચે ઘણા લોકો હવે ઈલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ ધ્યાન આપી રહ્યાં છે. ઈલેક્ટ્રિક કાર અને સ્કૂટર ચલાવવાનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે પેટ્રોલની તુલનામાં ઓછો આવ છે. આ કારણ છે કે સરકાર પણ ઈલેક્ટ્રિક મોબિલિટીને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. પરંતુ વર્તમાનમાં દેશમાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનોનો ઉપયોગ કરનાર લોકોની સંખ્યા ખૂબ ઓછી છે.
 

