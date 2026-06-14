/Petrol-Deisel Rate: આજે કેટલામાં મળશે 1 લીટર પેટ્રોલ-ડીઝલ? જાણી લો લેટેસ્ટ રેટ

Petrol-Diesel Price on June 14: રવિવાર, 14 જૂને દેશમાં ઈંધણની કિંમતો સ્થિર બનેલી છે. છેલ્લે કિંમતમાં વધારો 25 મેએ થયો હતો. જ્યારે તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેની કિંમતમાં 2.50 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે 15 મેથી અત્યાર સુધી કુલ મળી ઈંધણની કિંમતોમાં લગભગ 7.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો થઈ ગયો છે. ખાસ વાત છે કે માર્ચ 2024મા 2 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો ઘટાડો છોડી દેવામાં આવે તો બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી કિંમતો લગભગ સ્થિર રહ્યાં બાદ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો, મે 2022 બાદથી પોતાના ઉચ્ચ સ્તર પર છે.
કેમ તેલની કિંમતમાં થયો વધારો?
કિંમતોમાં થયેલા આ વધારાનું કારણ ઈરાન-અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે બનેલી તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ છે. તેને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની નાકેબંધી કરવામાં આવી છે. આ દુનિયાભરમાં તેલ અને ગેસની સપ્લાય કરનાર એક મહત્વનો સમુદ્રી માર્ગ છે, જેના પર ઈરાનનો કંટ્રોલ છે.
તેવા સમાચારો આવી રહ્યાં છે કે અમેરિકા અને ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરી ખોલવાની સમજુતિની નજીક પહોંચી રહ્યાં છે. આ સમજુતિ પર આગામી સપ્તાહે ગ્રુપ ઓફ સેવન (G7) દેશોના નેતાઓની બેઠક દરમિયાન હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે.
તેલની કિંમતમાં થશે ઘટાડો'
કેન્દ્રીય તેલ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીને આશા છે કે આવનાર મહિનામાં ઈંધણની કિંમત ઘટશે. તેમણે ભરોસો વ્યક્ત કર્યો કે યુદ્ધની સ્થિતિ છતાં ભારતની પાસે પર્યાપ્ત જથ્થો છે. તેમણે કહ્યું- તેલની કિંમતો ખુબ લાંબા સમય સુધી ઉંચા સ્તરે ન રહી શકે અને આશા છે કે તેમાં ઘટાડો આવશે.
ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ