/Petrol-Diesel Rate: આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં શું થયો ફેરફાર? ફટાફટ ચેક કરો રેટ

Petrol-Diesel Rate on June 6: છેલ્લા કેટલાક સપ્તાહમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા છતાં, આજે 6 જૂન, 2026ના દેશભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો સ્થિર છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને હોર્મુઝની નાકેબંધીને કારણે એનર્જી સપ્લાયમાં સમસ્યા આવવાથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓયલની કિંમતમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વચ્ચે માર્કેટ એક્સપર્ટ ઈંધણની કિંમતોમાં વધુ એક ફેરફારની સંભાવના પર નજર રાખી રહ્યાં છે.
કેમ તાજેતરમાં થયો વધારો
ઈંધણની કિંમતોમાં તાજેતરમાં થયેલો વધારો મુખ્ય રૂપથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર કાચા તેલની વધતી કિંમતો અને સરકારી તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પર વધતા દબાણને કારણે થયો છે. ઈન્ડસ્ટ્રીનું અનુમાન જણાવે છે કે મે મહિનામાં ઘણી વખત કિંમતો વધવા છતાં OMCs ને હજુ પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણ પર ખુબ નુકસાન (અન્ડર-રિકવરી) થઈ રહી છે. રિપોર્ટથી જાણવા મળે છે કે ખોટ વધુ છે, જેનાથી તે અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે નફો કમાવા માટે કિંમતોમાં હજુ વધારો થઈ શકે છે.
અત્યાર સુધી કેટલો વધારો થયો?
છેલ્લા કેટલાક સમયમાં ઈંધણની કિંમતમાં કંપનીઓએ વધારો કર્યો છે. 15 મે બાદથી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં ઘણીવાર વધારો થયો છે, જેનાથી ઘણા શહેરોમાં તેની કિંમતમાં કુલ મળી 7.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જેટલો વધારો થયો છે. તેલ કંપનીઓએ એનર્જી માર્કેટમાં જારી ઉથલપાથલ વચ્ચે ખરીદી અને રિફાઇનિંગના વધતા ખર્ચની ભરપાઈ કરવા માટે આ કિંમતો ધીમે-ધીમે વધારી છે.
ગુજરાતના શહેરોમાં પેટ્રોલનો ભાવ
કાચા તેલ પર સારા સમાચાર
યુદ્ધ શરૂ થતાં પહેલા ક્રૂડ ઓયલનો ભાવ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ હતો. પરંતુ જેમ જેમ ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યાપબાદ ક્રૂડ ઓયલનો ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પહોંચી ગયો હતો. પરંતુ એકવાર ફરી ક્રૂડ ઓયલનો ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલની નીચે આવી ગયો છે. શુક્રવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓયલમાં 21 સેન્ટ્સના ઘટાડા બાદ 95.24 ડોલર પ્રતિ બેરલના સ્તર પર આવી ગયું હતું.