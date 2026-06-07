/Petrol-Diesel Price: LPG સિલિન્ડરોની સાથે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં પણ થયો વધારો? ચેક કરો આજની કિંમત

Petrol-Diesel Rate Today on June 7: દેશના સામાન્ય લોકોને આજે વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે 14.2 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં 29 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે એલપીજીની કિંમતમાં આ વધારો પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને મધ્ય પૂર્વમાં આવેલી સપ્લાયની સમસ્યાને કારણે કર્યો છે.
આ વર્ષે માર્ચમાં 60 રૂપિયાના વધારા બાદ છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં ઘરેલું LPG ની કિંમતમાં આ બીજો વધારો છે. આ વધારા બાદ દિલ્હીમાં ઘરેલું LPG સિલિન્ડરની કિંમત 915.50 રૂપિયાથી વધી 944.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આ વધારો ઘરેલું કુકિંગ ગેસ સિલિન્ડરો પર લાગૂ થયો છે, જ્યારે કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં શું થયો ફેરફાર?
ઘરેલું LPG સિલિન્ડરોની કિંમતમાં વધારા બાદ રાહતની વાત છે કે આજે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. પશ્ચિમ એશિયા સંકટને કારણે ભલે આજે ભાવ વધ્યો નથી, પરંતુ સરકારી તેલ કંપનીઓ હજુ પણ ઓછા ભાવ પર ઈંધણ વેચી રહી છે. વર્તમાન સમયમાં તેને પેટ્રોલ પર આશરે 11 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ પર 33.6 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
ગુજરાતના શહેરોમાં શું છે પેટ્રોલનો ભાવ
દેશમાં સૌથી સસ્તું અને મોંઘુ પેટ્રોલ
દેશમાં વાત કરવામાં આવે તો હૈદરાબાદમાં પેટ્રોલની કિંમત સૌથી વધુ 115.69 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ત્યારબાદ તિરૂવનંતપુરમનો નંબર આવે છે, જ્યાં પેટ્રોલ 115.49 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વેચાઈ રહ્યું છે. બીજીતરફ લિસ્ટમાં સામેલ શહેરોમાં ચંદીગઢમાં પેટ્રોલની કિંમત સૌથી ઓછી 98.10 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.
ડીઝલના મામલામાં તિરૂવનંતપુરમમાં સૌથી વધુ કિંમત 104.40 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. ત્યારબાદ હૈદરાબાદમાં ડીઝલની કિંમત 103.82 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. લિસ્ટમાં સામેલ શહેરોમાં ચંદીગઢમાં ડીઝલ સૌથી ઓછું 86.09 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.