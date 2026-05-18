/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ 18 મે, 2026ના રોજ સ્થિર રહ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે 3 રૂપિયાના વધારા પછી દિલ્હી, મુંબઈ અને અમદાવાદ સહિત દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂરાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક બજારોમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે, સ્થાનિક ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ આજે થોડી રાહત આપી છે. 15 મેના રોજ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3નો વધારો થયા બાદ આજે સતત ત્રીજા દિવસે ઇંધણના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો યથાવત
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ હાલમાં 105 ડોલરથી 110 ડોલર પ્રતિ બેરલની વચ્ચેના ઊંચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, સ્થાનિક કર માળખા અને ચલણ વિનિમય દરોના સંયોજનથી પ્રભાવિત થાય છે. નવી માહિતી અનુસાર, ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ તેના કેટલાક પડોશી દેશોની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે નીચા હોવાનું જોવા મળે છે.
આજના પેટ્રોલના ભાવ
આજના પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો, અમદાવાદમાં ₹97.67, નવી દિલ્હી ₹97.77, કોલકાતા ₹108.70, મુંબઈ ₹106.68, ચેન્નાઈ ₹103.67, ગુડગાંવ ₹98.47, નોઈડા ₹97.76, બેંગલુરુ ₹106.17, ભુવનેશ્વર ₹104.57, ચંદીગઢ ₹97.27, હૈદરાબાદ ₹110.89, જયપુર ₹107.61, લખનૌ ₹97.72, પટના ₹108.92, તિરુવનંતપુરમ ₹110.61 છે.
આજના ડીઝલના ભાવ
આજના ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, અમદાવાદમાં ₹93.44, નવી દિલ્હી ₹90.67, કોલકાતા ₹95.13, મુંબઈ ₹93.14, ચેન્નાઈ ₹95.25, ગુડગાંવ ₹90.94, નોઈડા ₹90.99, બેંગલુરુ ₹94.10, ભુવનેશ્વર ₹96.11, ચંદીગઢ ₹85.25, હૈદરાબાદ ₹98.96, જયપુર ₹92.90, લખનૌ ₹91.01, પટના ₹94.97, તિરુવનંતપુરમ ₹99.38