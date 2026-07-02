/પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટશે... પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ આપ્યા પોઝિટિવ સંકેત

Petrol Diesel Price : કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, હરદીપ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે રાજ્યની માલિકીની ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) હજુ પણ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ દરમિયાન ખરીદેલા ક્રૂડ ઓઇલનું પ્રોસેસિંગ કરી રહી છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટશે
અહેવાલો અનુસાર, હરદીપ સિંહ પુરીએ જણાવ્યું હતું કે, 30 જૂન સુધીમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજી કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતે વેચીને ઓઈલ કંપનીઓએ 74,781 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન કર્યું છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે કંપનીઓ હજુ પણ પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ સમયે ખરીદેલા ક્રૂડ ઓઇલનું પ્રોસેસિંગ કરી રહી છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થશે કે કેમ તે અંગે હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું હતું કે જો ઓઈલના ભાવ થોડા અઠવાડિયા સુધી નીચા સ્તરે રહે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરવાનો વિચાર કરવો યોગ્ય રહેશે.
એપ્રિલ-મે મહિનામાં ખરીદેલા ફ્યુઅલનું પ્રોસેસિંગ
સામાન્ય રીતે કંપનીઓ ફ્યુઅલઉત્પાદન માટે ઓછામાં ઓછા બે મહિના અગાઉથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદે છે. પરિણામે, હાલમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહેલ ક્રૂડ ઓઇલ મોટાભાગે એપ્રિલ અથવા મેની શરૂઆતમાં ખરીદવામાં આવ્યું હતું, તે સમયગાળા દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ નોંધપાત્ર રીતે ઊંચા હતા. નોંધનીય છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષને ઉકેલવા માટેના કરાર બાદ જૂનના બીજા ભાગમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો હતો.
ભાવ ઘટાડાનો તબક્કો શરૂ
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈને કારણે તાજેતરમાં ભાવ ઘટાડાનો તબક્કો શરૂ થયો છે. આ વલણના ભાગરૂપે, 1 જુલાઈના રોજ એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) અને કોમર્શિયલ LPGના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન ખાનગી ફ્યુઅલ રિટેલર નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો હતો.
બધાની નજર હવે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ પર છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ અને HP જેવી કંપનીઓ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ક્યારે ઘટાડશે તે જોવાનું બાકી છે. જાહેર ક્ષેત્રની ઓઈલ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એ દેશના ફ્યુઅલ બજારના 90 ટકાથી વધુ ભાગ પર નિયંત્રણ ધરાવે છે.