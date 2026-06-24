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  • /Petrol Diesel Price: કાચા તેલના ભાવ પર સવાર સવારમાં મળ્યા સારા સમાચાર, PM મોદીના મંત્રીએ જણાવ્યું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યારે સસ્તું થશે?

Petrol Diesel Price: કાચા તેલના ભાવ પર સવાર સવારમાં મળ્યા સારા સમાચાર, PM મોદીના મંત્રીએ જણાવ્યું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યારે સસ્તું થશે?

Petrol Diesel Price: અમેરિકા-ઈરાન ડીલ નજીક હોવાને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. પરંતુ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડા પર આ ક્યારે અસર કરશે? પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ તાજેતરમાં પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:16 AM IST
Petrol Diesel Price: કાચા તેલના ભાવ પર સવાર સવારમાં મળ્યા સારા સમાચાર, PM મોદીના મંત્રીએ જણાવ્યું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યારે સસ્તું થશે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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