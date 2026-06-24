/Petrol Diesel Price: કાચા તેલના ભાવ પર સવાર સવારમાં મળ્યા સારા સમાચાર, PM મોદીના મંત્રીએ જણાવ્યું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યારે સસ્તું થશે?

Petrol Diesel Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા શાંતિ કરાર અને ત્યારબાદ અમેરિકા દ્વારા પ્રતિબંધોમાં કામચલાઉ છૂટછાટની અસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ નીચે આવી રહ્યા છે, જે પ્રતિ બેરલ 80 ડોલરની નીચે છે. બુધવારે સવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરી ઘટીને 76 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા છે. આજે સવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.76 ડોલર ઘટીને 76.32 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે, અને WTI ક્રૂડ 0.75 ડોલર ઘટીને 72.46 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે. ગેસોલિનના ભાવ પણ ઘટી રહ્યા છે.
બંને દેશો વચ્ચેના વચગાળાની ડીલ હેઠળ, યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે 60 દિવસ માટે ખાસ લાઇસન્સ જાહેર કર્યું છે. આ પછી પણ, કિંમતોમાં વધુ ઘટાડો થયો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જેમ જેમ ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો સામાન્ય થશે તેમ તેમ તેની કિંમતમાં પણ ઘટાડો થશે.
અમેરિકા સાથેના કરાર હેઠળ, ઈરાન તેની ક્ષમતા અનુસાર ક્રૂડ ઓઈલ અને સંબંધિત ઉત્પાદનોનું વેચાણ અને ઉત્પાદન કરી શકે છે. યુએસ દ્વારા આપવામાં આવેલી રાહત 21 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોને અવરોધ વિના પસાર થવા દેવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA) નિરીક્ષકોને પ્રવેશ આપવા સંમત થયું છે.
દરરોજ ઘટી રહ્યા છે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ
ઈરાન અને યુએસ વચ્ચેના તાજેતરના શાંતિ કરાર બાદ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્યું છે, અને ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઈલના જહાજો હવે વિવિધ દેશો માટે હોર્મુઝમાંથી સરળતાથી પરિવહન કરી રહ્યા છે. આ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું છે. બુધવારે સવારે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને 76 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા, અને WTI ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને 72 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી
જો કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે, ભારતીય બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ યથાવત છે. બુધવારે સવારે દેશની સરકારી તેલ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ યથાવત રહ્યા છે. બુધવારે દિલ્હીમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ યથાવત રહ્યા. આજે, પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટરના ભાવે ઉપલબ્ધ છે. જો કે, તાજેતરમાં, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સંકેત આપ્યો હતો કે ઓછા ભાવે ખરીદાયેલ ક્રૂડ ઓઇલ ભારતીય રિફાઇનરીઓ સુધી પહોંચ્યા પછી ભાવ ઘટાડી શકાય છે.