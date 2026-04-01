IOCLએ પેટ્રોલમાં 11 રૂપિયા તો shellએ પેટ્રોલમાં 7 અને ડીઝલમાં 25 રૂપિયા વધાર્યા, એપ્રિલના પહેલા દિવસે જ હોળી
Petrol Diesel Price : સરકારે ભલે એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો પણ નાયરા, IOCL અને શેલે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરી દીધો છે. IOCLએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલમાં 11 રૂપિયાનો તો શેલે નોર્મલ પેટ્રોલમાં 7 રૂપિયા અને ડીઝલમાં 25 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. આ પહેલાં શેલે પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. એકાએક ભાવ વધારાને પગલે દેશભરના વાહનચાલકોને ઝટકો લાગ્યો છે. ગુજરાતમાં શેલનું પેટ્રોલ ભરાવવા જાઓ છો તો જરા ભાવ ચેક કરી લેજો.
Trending Photos
Petrol Diesel Price : ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં મસમોટો વધારો થયો છે. Indian Oil Corporation (IOCL)એ પ્રીમિયમ ઈંઘણના ભાવોમાં વધારો કરી દીધો છે. કંપનીએ ઓક્ટોન પેટ્રોલ XP100 પેટ્રોલના ભાવમાં મસમોટો વધારો કરી દીધો છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમત 149 રૂપિયાથી વધીને 160 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. ડીઝલમાં પણ વધારો થયો છે. એ ઘટનાના 24 કલાક બાદ તુરંત શેલ ઈન્ડિયાએ ભાવ વધારો કરતાં શેલમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ ભરાવતા ગુજરાતીઓને ઝટકો લાગ્યો છે.
ખાનગી કંપનીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં મોટો વધારો કર્યો છે. આજથી નવી કિંમતો લાગૂ થઈ ગઈ છે. અમદાવાદમાં શેલના સામાન્ય પેટ્રોલની કિંમત 111.49 રૂપિયા પહોંચી ગઈ છે. ડીઝલના મામલામાં વધારો વધુ ચોંકાવનારો રહ્યો છે. ડીઝલની કિંમતમાં એક ઝટકામાં 25.1 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે સામાન્ય ડીઝલ 123 રૂપિયા આસપાસ અને પ્રીમિયમ ડીઝલ 133 રૂપિયા આસપાસ વેચાઈ રહ્યું છે. સૂત્રો પ્રમાણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્થિતિ આવી રહી તો આવનાર સમયમાં ડીઝલની કિંમત 148 રૂપિયાથી 165 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પહોંચી શકે છે.
Indian Oil Corporation (IOCL)નું પ્રીમિયમ ડીઝલ એકસ્ટ્રા ગ્રીન મોંઘું થયું છે. જેની કિંમત 91.49 રૂપિયાથી વધીને 92.99 રૂપિયાએ પહોંચી છે. આ નવા ભાવ રાતોરાત IOCLએ દરેક પેટ્રોલપંપ પર લાગુ કરી દીધા છે. જોકે, ઈન્ડીયન ઓઈલ કોર્પોરેશને આ ભાવ શા માટે વધાર્યા એનો કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી. જોકે, વિશ્વમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારા-ઘટાડા અને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ યુદ્ધના કારણે વધેલા ખર્ચને પગલે આ વધારો લાગુ કરાયો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
સતત બીજીવાર થયો વધારો
પ્રીમિયમ તેલના ભાવમાં વધારાની અસર સૌથી વધારે ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ, લોજિસ્ટિક અને એગ્રીકલ્ચર સાથે જોડાયેલા લોકોને પડશે. ભાવ 1.50 લીટરથી લઈને 11 રૂપિયા સુધી વધ્યા છે. 27 માર્ચના રોજ સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની એક્સાઈઝ ડ્યૂટી 10-10 રૂપિયા ઘટાડી દીધા છે. સરકારનું પગલું તેલ કંપનીઓને પડતી ખોટને મેનેજ કરવા અને સપ્લાય જાળવવા માટે હતું. જેથી તેલ કંપનીઓને મોટી રાહત મળી છે. કારણ કે તેઓ રિટેલ કિંમતો સ્થિર રાખી રહી હોવાથી તેમને મોટુ નુક્સાન થઈ રહ્યું હતું.
દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલની અછત નથી
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઉતાર ચઢાવ છતાં ભારત સરકારે સંકેત આપ્યા છે કે હાલમાં દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત નથી. સરકારના કહ્યા પ્રમાણે તેલ કંપનીઓને થઈ રહેલા નુક્સાનને તે ભોગવી રહી છે કારણ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ન વધે. તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે સરકારી તેલ કંપનીઓએ 20 માર્ચના રોજ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં 2થી 2.35 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. જોકે, નોર્મલ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કરાયો ન હતો. આજે શેલે જે વધારો કર્યો છે એ દેશભરમાં લાગુ થયો છે. ખાનગી પેટ્રોલિયમ કંપની શેલે આજે ડીઝલમાં 25 રૂપિયા અને પેટ્રોલમાં 7.41 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. આમ ગુજરાતીઓને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. આ પહેલાં નાયરાએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. ખાનગી કંપનીઓ સરકારને અવગણીને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારી રહી છે. જેને પગલે વાહનચાલકોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
નાયરા એનર્જી આઉટલેટ્સ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે?
શેલ પહેલા, નાયરા એનર્જીએ 27 માર્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અનુક્રમે ₹5 અને ₹3 પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો. મહારાષ્ટ્રમાં, નાયરા પંપ પર પેટ્રોલનો ભાવ હવે ₹103.82 થી વધીને ₹108.82 પ્રતિ લિટર થયો છે, જ્યારે ડીઝલ ₹90.09 થી વધીને ₹93.09 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. ભારતભરમાં આશરે 7,000 ફ્યુઅલ સ્ટેશન ચલાવતી નાયરાએ જણાવ્યું હતું કે તે 'અભૂતપૂર્વ પડકારો'નો સામનો કરી રહી છે.
હવે ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ બીજા મહિનામાં પહોંચી ગયું છે. જેને વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાયને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. 28 ફેબ્રુઆરી પછી ક્રૂડના ભાવમાં 60 ટકાનો ઉછાળો આવી ગયો છે. સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝ પર ઈરાનના કબજાથી હવે આગામી દિવસોમાં યુદ્ધ લંબાયું તો ભારત સહિત વિશ્વભરને મોટો આર્થિક ફટકો પાડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે