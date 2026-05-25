/પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધવાથી દેશના સામાન્ય નાગરિકો પર પડશે મોંઘવારીનો માર ! જાણો શું શું થઈ શકે છે મોંઘું

Petrol Diesel Price Hike Impact : દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આજે ફરી એકવાર વધારો થયો છે. છેલ્લા 11 દિવસમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કુલ 6થી 7 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. આ મોંઘવારીની સીધી અસર લોકોના ખિસ્સા, ઘરના બજેટ અને તેમના રોજિંદા જીવન પર પડશે, કારણ કે ફિયુઅલના ભાવમાં વધારો થવાથી અન્ય વિવિધ ચીજવસ્તુઓની કિંમતમાં વધારો થઈ શકે છે.
Petrol Diesel Price Hike Impact : ભારત 90 ટકા ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરે છે. આ આયાતનો મોટાભાગનો હિસ્સો આરબ દેશોમાંથી આવે છે. જો કે, 28 ફેબ્રુઆરીથી મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ છે. પરિણામે આરબ દેશોમાંથી ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. શરૂઆતમાં દેશમાં રસોઈ ગેસને લઈને સંકટનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારે હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે.
થોક બજારમાં મોંઘવારીનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધીને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 88 ટકાનો વધારો થયો છે. આ વધારાને કારણે ભારતમાં ગેસ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. જ્યારે દેશનું છૂટક બજાર પ્રમાણમાં સ્થિર છે, ત્યારે જથ્થાબંધ બજારમાં વધતી મોંઘવારીએ 42 મહિનાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આ પરિસ્થિતિએ સામાન્ય માણસના ઘર અને રસોડાના બજેટને ખોરવી નાખ્યું છે. જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો વધતી જતી મોંઘવારીથી સરેરાશ ભારતીયની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવને કારણે બધું મોંઘુ થશે
માર્કેટ એક્સપર્ટના મતે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાના કારણે સીધો પરિવહન ખર્ચમાં વધારો થાય છે. જે અનિવાર્યપણે કૃષિ ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો કરશે. વધુમાં ડીઝલની વધતી જતી કિંમત ફેક્ટરીઓ માટે કાર્યકારી ખર્ચમાં વધારો કરશે, કારણ કે ભારતમાં વપરાતા લગભગ 40 ટકા ડીઝલનો ઉપયોગ ટ્રક, બસો, કૃષિ પંપ, જનરેટર અને ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા થાય છે. પરિણામે ડીઝલના વધતા ભાવ શાકભાજી, દૂધ અને ફળોથી લઈને પેકેજ્ડ ખોરાક, સિમેન્ટ અને સ્ટીલ સુધીની દરેક વસ્તુને વધુ મોંઘી બનાવશે.
કન્ઝ્યુમર અને હોલસેલ પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ વધશે
માર્કેટ એક્સપર્ટના મતે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાથી દેશના એકંદર ફુગાવાના દરમાં આશરે 20 બેસિસ પોઇન્ટ (0.20%)નો વધારો થઈ શકે છે. આના પરિણામે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI)માં વધારો થઈ શકે છે. જે ખોરાક, પાણી, રહેઠાણ, પરિવહન, આરોગ્યસંભાળ, શિક્ષણ અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓ જેવી દૈનિક જરૂરિયાતોના ભાવ નક્કી કરવા માટે વપરાતો બેન્ચમાર્ક છે.
આ વધતા વલણ પરિવારો પર વધતો બોજ નાખે છે. જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક (WPI) પણ વધવાની શક્યતા છે. આ સૂચકાંક જથ્થાબંધ બજારમાં ભાવ નક્કી કરે છે, જેમાં ફ્યુઅલ, કાચો માલ, ધાતુઓ અને ઉત્પાદિત માલ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે જથ્થાબંધ ખરીદી કરવામાં આવતી વસ્તુઓ વધુ મોંઘી બને છે, ત્યારે કંપનીઓ હંમેશા આ ખર્ચ તેમના ગ્રાહકો પર નાખે છે. પરિણામે, કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય માણસ વધેલા બોજનો ભોગ બને છે.