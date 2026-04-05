ક્રૂડ ઓઇલ 112 ડોલરને પાર, ભારતમાં બે કંપનીઓએ વધાર્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, જાણો શું છે આજનો ભાવ

Petrol-Diesel Price : ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 112 ડોલરને વટાવી ગયા છે. ઓઈલના વધતા ભાવની અસર હવે ભારતમાં પણ દેખાવા લાગી છે. બે ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:26 AM IST
Petrol-Diesel Price : સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના કારણે વૈશ્વિક પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે, જે ઈરાન સાથેના સંઘર્ષમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બિંદુ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત ઉપર તરફ જઈ રહ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ 112 ડોલર પ્રતિ બેરલની નજીક પહોંચી ગયું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં WTI ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ 11.41% વધીને 111.5 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો છે, જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 7.78% વધીને 109 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો છે.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ કેમ વધ્યા ?

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થવાને કારણે ઓઈલનો પુરવઠો અટકી ગયો છે. ઓઇલ ટેન્કરો હાલમાં સ્ટ્રેટના મુખ પર લંગરાયેલા છે. આયાત અને નિકાસ કામગીરીમાં વિક્ષેપના સીધા પરિણામે કિંમતો વધી રહી છે. વધુમાં મધ્ય પૂર્વના દેશો વિશ્વના સૌથી મોટા ઓઈલ ઉત્પાદકો પોતે પણ સંઘર્ષમાં ફસાયેલા છે. ઓઇલ રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે. પરિણામે ઓઈલ નિકાસમાં વિક્ષેપ એ ભાવમાં આ ઝડપી વધારા તરફ દોરી રહ્યા છે. યુદ્ધ પહેલા ઓઈલનો ભાવ 70 થી 74 ડોલરની વચ્ચે હતો, તે હવે 112 ડોલરના આંકને વટાવી ગયો છે.

ભારતમાં આ બે તેલ કંપનીઓએ વધાર્યા ભાવ

હાલમાં ભારતમાં સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા ફ્યુઅલના ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. સરકારે અગાઉ ઓઈલ કંપનીઓને રાહત આપવા માટે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો હતો. જોકે, દેશની બે ખાનગી ઓઈલ કંપનીઓએ તેમના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. સૌપ્રથમ નાયરા રિફાઇનરીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારો કર્યો. ત્યારબાદ શેલ ઇન્ડિયાએ પણ તેનું અનુકરણ કર્યું અને પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹7.41 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹25નો વધારો કર્યો. 

પ્રીમિયમ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો

1 એપ્રિલથી પ્રીમિયમ પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ XP100ના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹11નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે પ્રીમિયમ ડીઝલ વેરિઅન્ટ એક્સ્ટ્રા ગ્રીનના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો હતો. પેટ્રોલનો ભાવ ₹149 થી વધીને ₹160 પ્રતિ લિટર થયો હતો, જ્યારે ડીઝલના ભાવ ₹91.49 થી વધીને ₹92.99 પ્રતિ લિટર થયા હતા.

આજનો પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ 

અમદાવાદ : પેટ્રોલ ₹94.49/લિટર, ડીઝલ ₹90.17/લિટર

નોઈડા : પેટ્રોલ ₹94.90/લિટર, ડીઝલ ₹88.01/લિટર

દિલ્હી: પેટ્રોલ ₹94.77/લિટર, ડીઝલ ₹87.67/લિટર

મુંબઈ: પેટ્રોલ ₹103.49/લિટર, ડીઝલ ₹90.03/લિટર

કોલકાતા: પેટ્રોલ ₹105.45/લિટર, ડીઝલ ₹92.02/લિટર
 

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

